Зарплаты чиновников достигли 228 тысяч рублей

Наибольший среднемесячный оклад в 228,48 тысяч рублей зафиксирован у госслужащих аппарата правительства РФ, который в прошлом году был выше на 1,4%. На 0,7% увеличилась средняя заработная плата сотрудников администрации президента, составив 218,65 тысяч рублей. Замыкают тройку работники Счетной палаты с окладом в 180,7 тысяч рублей.