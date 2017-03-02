Город55
ГлавноеВсе новости

Зарплаты чиновников достигли 228 тысяч рублей

2 марта 2017, 08:31
Средний размер оклада стал больше.

Средняя заработная плата федеральных чиновников в 2016 году превысила 115 тысяч рублей в месяц. Согласно данным ведомства, в сравнении с 2015 годом этот показатель вырос на 4%, увеличившись до 115,7 тысяч рублей, сообщается во публикованной на сайте Росстата справке.

Наибольший среднемесячный оклад в 228,48 тысяч рублей зафиксирован у госслужащих аппарата правительства РФ, который в прошлом году был выше на 1,4%. На 0,7% увеличилась средняя заработная плата сотрудников администрации президента, составив 218,65 тысяч рублей. Замыкают тройку работники Счетной палаты с окладом в 180,7 тысяч рублей.

У членов Совета Федераций в 2016 году средняя ежемесячная заработная плата составила 176,15 тысяч рублей, у депутатов Госдумы – 154,85 тысяч рублей. Среди министерств наибольшие заработные платы у работников МИДа – 147,2 тысячи рублей.

С 2014 года зарплата госслужащих не индексировалась, а по распоряжению правительства от 28 октября 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о продлении моратория на индексацию окладов до 1 января 2018 года.


Фото: иллюстрация

#Новости#Политика#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31