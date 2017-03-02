Зарплаты чиновников достигли 228 тысяч рублей

Средняя заработная плата федеральных чиновников в 2016 году превысила 115 тысяч рублей в месяц. Согласно данным ведомства, в сравнении с 2015 годом этот показатель вырос на 4%, увеличившись до 115,7 тысяч рублей, сообщается во публикованной на сайте Росстата справке.
Наибольший среднемесячный оклад в 228,48 тысяч рублей зафиксирован у госслужащих аппарата правительства РФ, который в прошлом году был выше на 1,4%. На 0,7% увеличилась средняя заработная плата сотрудников администрации президента, составив 218,65 тысяч рублей. Замыкают тройку работники Счетной палаты с окладом в 180,7 тысяч рублей.
У членов Совета Федераций в 2016 году средняя ежемесячная заработная плата составила 176,15 тысяч рублей, у депутатов Госдумы – 154,85 тысяч рублей. Среди министерств наибольшие заработные платы у работников МИДа – 147,2 тысячи рублей.
С 2014 года зарплата госслужащих не индексировалась, а по распоряжению правительства от 28 октября 2016 года в Госдуму был внесен законопроект о продлении моратория на индексацию окладов до 1 января 2018 года.
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