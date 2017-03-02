Встречаем весну в кинотеатре «Слава»

Кинотеатр «Слава» очень любит своих кинозрительниц и приготовил сюрпризы и подарки к самому красивому празднику весны «Международному женскому дню».
Милые дамы! Мы желали бы вам провести 8 марта в Милане или Париже… Но если вы все-таки соберетесь в кинотеатр СЛАВА - знайте! Всем дамам в этот день при покупке билета мы дарим сертификат на маникюр в салон красоты «NABS»! Не Милан, конечно, но мы стараемся!
А также используй бонусную карту кинотеатра «Слава» и удваивай бонусы 8 марта.
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
1 место — билеты в кино и сертификат на 500 рублей в салон красоты CHEAP&CHIC
2 и 3 место — билеты в кино и сертификат на 300 рублей в салон красоты CHEAP&CHIC
Итоги будут подведены 7 марта.
*Информация об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения — по тел. 90-44-44 и на
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