Встречаем весну в кинотеатре «Слава»

Милые дамы! Мы желали бы вам провести 8 марта в Милане или Париже… Но если вы все-таки соберетесь в кинотеатр СЛАВА - знайте! Всем дамам в этот день при покупке билета мы дарим сертификат на маникюр в салон красоты «NABS»! Не Милан, конечно, но мы стараемся!