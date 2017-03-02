В Омске потепление до +5 со снегом и гололедом



Так, сегодня ночная температура составит от -6 до -11 градусов, завтра днем от -3 до +2. Ветер 5-10 метров в секунду юго-западного направления. В течение дня может местами пойти небольшой снег, переходящий в мокрый. В связи с этим на дорогах, возможно, образование слабых гололедных явлений.