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В Омске потепление до +5 со снегом и гололедом

2 марта 2017, 14:58
Прогноз на 3 дня.

Омские синоптики прогнозируют на предстоящие выходные положительную дневную температуру, иными словами, начиная с завтрашнего дня, ожидается значительное потепление. Правда, весеннее тепло могут немного омрачить осадки в виде снега и мокрого снега.


Так, сегодня ночная температура составит от -6 до -11 градусов, завтра днем от -3 до +2. Ветер 5-10 метров в секунду юго-западного направления. В течение дня может местами пойти небольшой снег, переходящий в мокрый. В связи с этим на дорогах, возможно, образование слабых гололедных явлений.


В субботу, 4 марта, местами также будут наблюдаться небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью могут опуститься до -11°С, днем подняться до +5.


В воскресенье, 5 марта, сохранится аналогичная погода: как ночью, так и днем – от минус 11 до плюс 5.

Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Погода#Город
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