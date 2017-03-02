В Омске потепление до +5 со снегом и гололедом

Омские синоптики прогнозируют на предстоящие выходные положительную дневную температуру, иными словами, начиная с завтрашнего дня, ожидается значительное потепление. Правда, весеннее тепло могут немного омрачить осадки в виде снега и мокрого снега.
Так, сегодня ночная температура составит от -6 до -11 градусов, завтра днем от -3 до +2. Ветер 5-10 метров в секунду юго-западного направления. В течение дня может местами пойти небольшой снег, переходящий в мокрый. В связи с этим на дорогах, возможно, образование слабых гололедных явлений.
В субботу, 4 марта, местами также будут наблюдаться небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер стихнет до 4-9 метров в секунду. Столбики термометров ночью могут опуститься до -11°С, днем подняться до +5.
В воскресенье, 5 марта, сохранится аналогичная погода: как ночью, так и днем – от минус 11 до плюс 5.
Фото: Андрей Кутузов