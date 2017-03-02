В Омске нашли альтернативу маршруткам

Накануне с перевозчиками, не заменившими подвижной состав на автобусы вместимостью более 15 мест, расторгнуты договоры об организации пассажироперевозок. Чтобы не прерывать обслуживание пассажиров, на 11 маршрутов с нерегулируемым тарифом привлечены перевозчики с составом, соответствующим требованиям федерального и муниципального законодательства, - документы выданы на 180 дней, сообщают в пресс-службе омской мэрии.



В дептранспорта отмечают, что вскоре начнут проектирование новой сети пассажирского транспорта Омска, которое продлится порядка полугода. По итогам исследования осенью среди перевозчиков объявят конкурс по всем городским маршрутам.



Ранее портал Gorod55.ru приводил список из 31 маршрута, где с 1 марта отменили «ГАЗели», а также количество единиц, ушедших с каждого маршрута. Сегодня известны номера маршрутов и количество транспортных средств, которые выйдут на замену «ГАЗелям».