В Омске нашли альтернативу маршруткам

В департаменте транспорта Омска определены перевозчики, которые в ближайшее время будут обслуживать городские маршруты, выведя в рейс более вместительный подвижной состав, нежели «ГАЗели», отмененные в городе с 1 марта.
Накануне с перевозчиками, не заменившими подвижной состав на автобусы вместимостью более 15 мест, расторгнуты договоры об организации пассажироперевозок. Чтобы не прерывать обслуживание пассажиров, на 11 маршрутов с нерегулируемым тарифом привлечены перевозчики с составом, соответствующим требованиям федерального и муниципального законодательства, - документы выданы на 180 дней, сообщают в пресс-службе омской мэрии.
В дептранспорта отмечают, что вскоре начнут проектирование новой сети пассажирского транспорта Омска, которое продлится порядка полугода. По итогам исследования осенью среди перевозчиков объявят конкурс по всем городским маршрутам.
Ранее портал Gorod55.ru приводил список из 31 маршрута, где с 1 марта отменили «ГАЗели», а также количество единиц, ушедших с каждого маршрута. Сегодня известны номера маршрутов и количество транспортных средств, которые выйдут на замену «ГАЗелям».
В частности, маршрут №11 (21-я Амурская – микрорайон Загородный) пополнят восемь автобусов малого класса ИП Залялитдинова. Его же автобусы среднего класса в количестве 20 единиц выйдут на маршрут №47Н (Гашека – микрорайон Первокирпичный), а 12 автобусов малого класса того же ИП добавятся к маршруту №56 (Онкодиспансер-3-я Железнодорожная).
На трех маршрутах появится подвижной состав ИП Дроздовой: 14 автобусов малого класса на маршруте № 97 (микрорайон Амурский-2 – МСЧ-9), 11 автобусов малого класса на маршруте № 329 (ДСК-2 - ОНПЗ) и 11 автобусов малого класса на маршруте № 392 (ПО «Иртыш» –21-я Амурская).
ООО «АвтоСила-55» выведет 22 автобуса малого класса на маршрут № 387 (ОНПЗ – строительный рынок «Южный») и 15 автобусов малого класса на маршрут № 419 (МСЧ-9 – Красноярский тракт). На маршруте № 271 (Николаевка - ОНПЗ) добавится 12 автобусов малого класса от ООО «Прогресс», на маршрут № 349 (Гашека – Железнодорожная больница) выйдут 9 автобусов малого класса, принадлежащие ИП Торопову, а на маршрут № 389 (Стрельникова – ДСК-2) – 9 автобусов малого класса, принадлежащие ИП Семыкину.