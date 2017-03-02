Тойота Центр Омск наградил участников международного конкурса рисунков

18 февраля в Тойота Центр Омск (ГК «Автоплюс») состоялась Церемония награждения участников международного конкурса «Автомобиль Мечты».
«Автомобиль мечты» – главный социальный проект Тойота в России. В 2016 году конкурс детского рисунка Toyota стал лауреатом Ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России».
В конкурсе приняли участие около 120 мальчишек и девчонок. При этом самым юным участникам еще не исполнилось и года!
Тойота Центр Омск наградил всех участников конкурса и устроил для детей и родителей большой праздник с интерактивными площадками. Благодаря тому, что дети были окружены вниманием, родители смогли познакомиться с модельным рядом Toyota и пройти тест – драйв.
Юные автолюбители смогли попробовать себя в роли настоящих скульпторов и вырезать легендарные автомобили Toyota из ледяных кубов, подготовленных компанией «Омские мастера». И почувствовать себя настоящими миллионерами, сфотографировавшись с целым чемоданом денег на фотозоне АО «Альфа – Банк».
Ребята построили самую необычную дорогу из макарон в форме эмблемы Toyota и проверили ее на прочность, запустив радиоуправляемый автомобиль. В клиентской зоне всех гостей праздника ждали вкусные угощения от Торговой Марки «Частная Галерея».
Самой ожидаемой частью мероприятия стала Церемония награждения! Все участники получили именные дипломы и подарки от Тойота Центр Омск и партнера праздника ЗСЖБ № 5 Треста Железобетон.
В завершении праздника всех гостей ждало эффектное шоу гигантских мыльных пузырей, которое вызвало у маленьких гостей бурю положительных эмоций!
После окончания конкурса все рисунки участников были отправлены в Москву на всероссийский этап. Их авторы получат возможность выиграть главные призы и всей семьей отправиться в Японию на церемонию награждения!
Яркий праздник закончился, однако выгодные предложения и специальные цены на автомобили Toyota 2016 года продолжают действовать в Тойота Центр Омск. Ознакомиться с ними можно, пройдя по
Тойота Центр Омск благодарит всех участников за высокопрофессиональные рисунки, отличное настроение и заряд положительной энергии!
За информационную поддержку благодарим Радио Сибирь Омск и портал Город 55.
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Тойота Центр Омск
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