Тойота Центр Омск наградил участников международного конкурса рисунков

В конкурсе приняли участие около 120 мальчишек и девчонок. При этом самым юным участникам еще не исполнилось и года!

Тойота Центр Омск наградил всех участников конкурса и устроил для детей и родителей большой праздник с интерактивными площадками. Благодаря тому, что дети были окружены вниманием, родители смогли познакомиться с модельным рядом Toyota и пройти тест – драйв.