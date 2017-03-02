Тело 11-месячного ребенка обнаружено в Нефтяниках

Следователи выяснили, что малообеспеченная семья, кроме погибшего ребенка, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей – девочек 2012 и 2014 годов рождения. Кроме этого, известны факты того, что родители часто употребляют алкоголь. В ночь трагедии младшая дочь начала задыхаться, в связи с этим была вызвана бригада скорой помощи, но, как известно, врачам не удалось спасти ребенка.