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Тело 11-месячного ребенка обнаружено в Нефтяниках

2 марта 2017, 17:09
Назначена доследственная проверка.

Приехавшим ночью на вызов врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

Трагедия случилась 2 марта, около 3:30 в квартире дома, расположенного по улице Магистральной, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета СУ России.

Предварительная причина смерти младенца, основанная на осмотре судмедэксперта, острое инфекционное заболевание. Окончательные выводы будут сделаны после проведения гистологического исследования.

Следователи выяснили, что малообеспеченная семья, кроме погибшего ребенка, воспитывает еще двух несовершеннолетних детей – девочек 2012 и 2014 годов рождения. Кроме этого, известны факты того, что родители часто употребляют алкоголь. В ночь трагедии младшая дочь начала задыхаться, в связи с этим была вызвана бригада скорой помощи, но, как известно, врачам не удалось спасти ребенка.

Назначенная по данному факту проверка позволит установить все причины и обстоятельства случившегося, а также по ее итогам будут принято процессуальное решение.

Фото: иллюстрация

#Новости#Происшествия
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