Стоимость проезда станет ниже, но ездить омичам придется с пересадками

В настоящее время новая схема работает в Муромцевском и Исилькульском районах, но в будущем будет действовать в 20 районах регион. С 6 марта она будет введена в маршрутную сеть Нижнеомского района, с 17 марта – в Саргатского, Оконешниковского и Кормиловского районов, с 1 апреля – Шербакульского района.