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Стоимость проезда станет ниже, но ездить омичам придется с пересадками

2 марта 2017, 14:27
Принцип хаба.

Значительное уменьшение проезда произошло на автобусных маршрутах «село-райцентр» в Муромцевском районе. Теперь новая система будет внедрена «Омскоблавтотрансом» в 20 районах Омского региона, сообщает сайт Омской Губернии.

Специалисты АО «Омскоблавтотранс» и регионального Минпрома накануне в Муромцевском районе проинспектировали действие новой схемы. В райцентре Муромцево автовокзал стал пересадочным узлом по принципу хаба, где жителей Омской области ожидает муниципальный транспорт, развозящий их до сельских населенных пунктов.

Расписание составлялось администрацией Муромцевского района совместно с региональным Минпромом таким образом, чтобы добирающиеся из дальних поселений в Омск пассажиры подъезжали на автостанцию за 10-15 минут до отправки автобуса. Теперь жителям области не приходится долго ждать прибытия транспорта, который, в свою очередь, более не ходит пустым.

Проработка маршрутов осуществлялась индивидуально. В частности, подобная схема не распространяется на маршруты, которые расположены ближе к Омску, нежели райцентр. Таким образом, маршруты Омск-Качесово и Омск-Артын не изменялись, потому что поездка через Муромцево привела бы к увеличению расстояния и времени пребывания в пути.

Тариф за счет субсидирования на участке «село-райцентр» снизился с 2,3 рублей до 2-х, что позволит уменьшить общую стоимость проезда от 30 до 50 рублей за поездку от поселений Муромцевкого района до города Омска.

В настоящее время новая схема работает в Муромцевском и Исилькульском районах, но в будущем будет действовать в 20 районах регион. С 6 марта она будет введена в маршрутную сеть Нижнеомского района, с 17 марта – в Саргатского, Оконешниковского и Кормиловского районов, с 1 апреля – Шербакульского района.


Фото: иллюстрация

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