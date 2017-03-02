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Смертельное ДТП под Омском: большегруз и ВАЗ сбили одного пешехода

2 марта 2017, 11:20
Мужчина скончался в больнице.

По факту дорожно-транспортного происшествия на омской трассе «Челябинск-Новосибирск» в районе 865 километра, в результате которого погиб пешеход, омскими полицейскими назначена и проводится проверка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Получив сообщение об автоаварии в 21:25, оперативно-следственная группа на месте предварительно установила: водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1971 года рождения, двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск в направлении города Омска, допустил наезд на пешехода, который следовал по проезжей части в попутном направлении.

Следом за этим, на пешехода наезжает автомобиль ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1971 года рождения, двигающийся со стороны города Омска,

Итог ДТП: пешеход, молодой человек 1993 года рождения, скончался от полученных травм в больнице.


Фото: иллюстрация

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