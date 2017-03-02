Смертельное ДТП под Омском: большегруз и ВАЗ сбили одного пешехода

Получив сообщение об автоаварии в 21:25, оперативно-следственная группа на месте предварительно установила: водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1971 года рождения, двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск в направлении города Омска, допустил наезд на пешехода, который следовал по проезжей части в попутном направлении.