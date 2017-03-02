Шесть безответных голов и потасовки в мачте Авангарда и Адмирала

Сегодня, 2 марта, на льду «Арены Омск» местный «Авангард» принимал владивостокский «Адмирал» в пятой игре противостояния команд в рамках 1/8 Кубка Гагарина. Встреча получилось очень результативной, причем по ходу матча исключительно хозяева.
Счет в матче на 6-й минуте открыл чешский форвард Владимир Соботка, который, как сообщалось ранее, по окончании нынешнего сезона
Во втором периоде место в воротах «Адмирала» занял Никита Серебряков. Тем не менее, характер игры не изменился. На 25-й минуте отличился Дэвид Бут, забросивший свою первую шайбу в плэй-офф. На 37-й минуте свой дебютный гол в серии матчей на вылет забил Илья Михеев.
В самом начале третьего игрового отрезка, на 42-й минуте, Данил Файзуллин, сделал счет неприличным, забросив в ворога гостей шестую безответную шайбу. В одном из эпизодов между хоккеистами «Авангарда» и «Адмирала» возникла небольшая потасовка, но своевременно подоспевшие арбитры спортсменов смогли успокоить. Кроме того, травму получил Михаил Плотников, покинуть лед нападающему помогли партнер и врач команды.
Следующая встреча команд пройдет 4 марта во Владивостоке. Если «Авангард» победит, то выйдет в 1/4 Кубка Гагарина, в противном случае клубам придется провести решающую седьмую встречу.
Фото: hawk.ru