Шесть безответных голов и потасовки в мачте Авангарда и Адмирала

Счет в матче на 6-й минуте открыл чешский форвард Владимир Соботка, который, как сообщалось ранее, по окончании нынешнего сезона может покинуть омский «Авангард» . Защитник Юнас Анелев на 14-й минуте удвоил преимущество «ястребов», а спустя лишь три минуты Виталий Меньшиков забросил в ворота Боброва еще одну шайбу. По ходу первой 20-минутки между соперниками возникла небольшая стычка, которую арбитры быстро взяли под свой контроль.