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Программа действий нового мэра Омска – как будем жить ближайшие 5 лет

2 марта 2017, 16:01
Важная информация.

По решению Городского совета, лица, претендующие на должность мэра, должны на этапе собеседования представить отборочной комиссии свою программу действий на посту градоначальника. Знакомить с ней омичей, в данном случае, не обязательно. Таким образом, получается, что узнать программу своего мэра горожане смогут лишь после его избрания.

Портал Gorod55.ru, желая заполнить этот информационный пробел в знаниях омичей, отправил журналистские запросы потенциальным кандидатам на должность главы города, с просьбой озвучить свои планы действий.

На сегодняшний день это семь кандидатов, имена которых уже звучали в региональных СМИ:

Игорь Антропенко, депутат Законодательного Собрания Омской области.
Валерий Бойко, генеральный директор АО «ГК «Титан»,
Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области,
Станислав Гребенщиков, заместитель председателя правительства Омской области,
Виктор Жарков, экс-депутат Законодательного Собрания Омской области,
Игорь Меркулов, управляющий Омским отделением Сбербанка РФ,
Сергей Фролов, первый заместитель мэра Омска.

Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Недвижимость#Политика
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