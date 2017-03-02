Программа действий нового мэра Омска – как будем жить ближайшие 5 лет

По решению Городского совета, лица, претендующие на должность мэра, должны на этапе собеседования представить отборочной комиссии свою программу действий на посту градоначальника. Знакомить с ней омичей, в данном случае, не обязательно. Таким образом, получается, что узнать программу своего мэра горожане смогут лишь после его избрания.
Портал Gorod55.ru, желая заполнить этот информационный пробел в знаниях омичей, отправил журналистские запросы потенциальным кандидатам на должность главы города, с просьбой озвучить свои планы действий.
На сегодняшний день это семь кандидатов, имена которых уже звучали в региональных СМИ:
Игорь Антропенко, депутат Законодательного Собрания Омской области.
Валерий Бойко, генеральный директор АО «ГК «Титан»,
Александр Винокуров, министр природных ресурсов и экологии Омской области,
Станислав Гребенщиков, заместитель председателя правительства Омской области,
Виктор Жарков, экс-депутат Законодательного Собрания Омской области,
Игорь Меркулов, управляющий Омским отделением Сбербанка РФ,
Сергей Фролов, первый заместитель мэра Омска.
Фото: Андрей Кутузов