Программа действий нового мэра Омска – как будем жить ближайшие 5 лет

По решению Городского совета, лица, претендующие на должность мэра, должны на этапе собеседования представить отборочной комиссии свою программу действий на посту градоначальника. Знакомить с ней омичей, в данном случае, не обязательно. Таким образом, получается, что узнать программу своего мэра горожане смогут лишь после его избрания.