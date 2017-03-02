Пенсия для женщин в Омском регионе достигла 43 тысяч рублей

В преддверии Международного женского дня Омское отделение Пенсионного фонда России проанализировало данные, касающиеся прекрасной половины региона.
Так, например, общее количество женщин, которые являются получательницами пенсий, составляет 395 тысяч человек, а это 2/3 от общего число пенсионеров Омского Прииртышья.
Средний размер пенсии на 1 января 2017 года в целом по области – 11706,19 рублей, у женщин -11375,55 рублей.
С февраля, когда произошла индексация страховой пенсии, средний размер стал равен 12168,73 рублей, у женщин – 11803,67 рублей. В этой категории есть рекорд: наибольшая величина пенсии по старости, которая назначается омичкам на общих основаниях - 43495,78 рублей.
Если рассмотреть пенсии, связанные с трудовой деятельностью жительниц Омского региона, то складывается следующая картина:
603 женщины, которые работали трактористами-машинистами в агропромышленном комплексе, а также в других отраслях, получают пенсии среднем в размере 11958 рублей;
Кроме этого, на территории области проживают 327 омичек, которые осуществляли свою трудовую деятельность в текстильной промышленности, их средний размер пенсии составляет 11958 рублей.
Отмечается, что 13148 матерей, которые родили 5 и более детей, получают в среднем по 10847 рублей. Пенсия у 36 вдов военнослужащих, чьи мужья погибли на войне, фиксируется в районе 25882 рублей.
По возрастному показателю:
Более 60 тысяч пенсионеров перешагнули временной рубеж в 80 лет, доля женщин в этой категории составляет 77 процентов, то есть 46,4 тысячи человек.
Долгожителей, которые уже встретили вековой юбилей, в Омском регионе насчитывается 76 человек, среди них 68 представительниц прекрасного пола. А в городе, в Октябрьском округе, проживает самая пожилая пенсионерка – она родилась в 1908 году!
Среди достигших 80-летнего возраста, 70 женщин продолжают трудовую деятельность – в их числе трое самых возрастных, которым на сегодняшний день по 88 лет.
Также зарегистрирован максимальный трудовой стаж – 55 лет, его заслужила 101-летняя омичка, которая начала трудиться в 20 лет. Раньше всех приступили к работе трое (в 14 лет), сегодня им по 100 лет. Кроме этого, в Омской области проживают четыре женщины, которые носят звание Героя Социалистического труда.
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