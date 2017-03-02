Пенсия для женщин в Омском регионе достигла 43 тысяч рублей

Также зарегистрирован максимальный трудовой стаж – 55 лет, его заслужила 101-летняя омичка, которая начала трудиться в 20 лет. Раньше всех приступили к работе трое (в 14 лет), сегодня им по 100 лет. Кроме этого, в Омской области проживают четыре женщины, которые носят звание Героя Социалистического труда.

