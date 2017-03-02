Омское метро названо уникальным по своим параметрам



- Учитывая, что у нас скоро появится другое место, будет и другой маршрут, - говорит Евгений Груздов о здании в Омской крепости, куда готовится переезжать музей. - Здание уже готово. Там тяжелые залы, потолок низкий, дробленый. В два-три ряда работы уже не повесишь, а если повесишь, то будет низко. Еще на первом этаже колонны. Я когда захожу туда, стою и думаю, «что же я с этим делать буду?» Когда произойдет передача, пока неизвестно, но ко Дню города точно.