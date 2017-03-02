Омское метро названо уникальным по своим параметрам

Открытие станций метро, проезд за 600 рублей в общественном транспорте и другие исторические реалии омского транспорта представили на выставке в Городском музее «Искусство Омска».
Каждый день омичи передвигаются по городу, из пункта А в пункт Б, пешком или на транспорте: в поле зрения посетителей выставки "Маршрут" оказываются автобусы, троллейбусы, трамваи, такси и даже мифический метрополитен. Главными действующими лицами стали пассажиры и пешеходы, водители и кондукторы.
Специально для экспозиции художник Игорь Николаев создал работу в жанре альтернативной истории, посвященную омскому метрополитену:
«Нельзя было без метро, но на эту тему у нас ничего нет. Брать какие-то уже приевшиеся омские мемы не хотелось. Попросил Игоря Николаева сделать что-то без критики, незлую работу. Он тогда сказал: «О! В жанре альтернативной истории, точно. Как будто бы оно есть». Наша транспортная маршрутная ситуация в Омске
"В реальной жизни все гораздо проще и гениальней! Омск обладает единственным в мире метро с одной станцией! Хоть в чем-то мы ПЕРВЫЕ!", такими словами завершается альтернативная история омского метро.
Пространство города на выставке получило конкретную материализацию - из пункта А в пункт Б. Выставочное пространство вводит посетителя в «промежуточное» состояние между схемой на карте и настоящей улицей: проходя по залу, он пересекает Масленникова, Маяковского и другие улицы, следуя по заданному пути. Маршрут выставки, приуроченной к 26-му дню рождения музея, выбран неспроста – он соединяет два здания «Искусства Омска»: от Куйбышева, 48, где хранятся произведения, до Декабристов, 121, где они экспонируются.
«Получается, это две выставки в одной. Она одна, цельная, но здесь две интенции: тематическая, или феноменологическая, выставка, а вторая – посвященная музею. Одно накладывается на другое. Тематическая задумывалась давно, а потом её привязали к февралю, и пришлось наполнять её околомузейным смыслом. Так, это мог быть совсем другой маршрут», - рассказывает Груздов.
В новой экспозиции представлены работы порядка 30 авторов – около 50 произведений живописи, графики, объектов омских художников из мастерских и музейных фондов. Большинство работ на выставке относятся к официальному искусству, неформальных работ гораздо меньше. Самая ранняя работа датирована 1961-м годом.
Проездные билеты, представленные на выставке, - из частной коллекции директора Пушкинской библиотеки Александра Ремизова. Омичи могут увидеть
Билет выступает в качестве документа, «именно он содержит в себе культурологическую компоненту». Он принадлежит сразу и городу, и работникам транспорта, и пассажирам – «та вещь, которая у любого из нас могла быть в руках, и в то же время в ней есть информация о системе, об общественных отношениях, о кризисах и проблемах».
- Учитывая, что у нас скоро появится другое место, будет и другой маршрут, - говорит Евгений Груздов о здании в Омской крепости, куда готовится переезжать музей. - Здание уже готово. Там тяжелые залы, потолок низкий, дробленый. В два-три ряда работы уже не повесишь, а если повесишь, то будет низко. Еще на первом этаже колонны. Я когда захожу туда, стою и думаю, «что же я с этим делать буду?» Когда произойдет передача, пока неизвестно, но ко Дню города точно.
Выставки, подобные «Маршруту», требуют очень долгой подготовки, предполагают сложное наполнение:
«Хотелось бы делать такие выставки чаще, но зал у нас один, а муниципальный заказ выполнять приходится. Максимум на месяц можно дать, и все, начинается чехарда», - отмечает Евгений Груздов.
В Омске очень мало площадок, говорит он, «чехарда у всех»: «Иногда мы выставляемся на территории других музеев, когда либо совместные проекты, либо они хотят какого-то автора, какую-то тему поднять, которая у них отсутствует. Мы сотрудничаем с музеем Белова, музеем Врубеля, в Доме художника периодически что-то делаем. Но опять-таки у них свои планы, свои ритмы. Бывает, иногда скоропостижно делаем, когда у нас «окно» - «давайте что-нибудь придумаем», а бывает, готовим по несколько лет».
Кураторы одновременно держат в голове по несколько выставок, около трех-пяти. Есть выставки, требующие коммуникации с художниками, а есть проектные, концептуальные, «бывает, уходят десятилетия, прежде чем к ним подойдешь. Чаще всего они требуют оборудования, спецсредств, серьезной подготовки», - заключает Евгений Груздов.
Фото: фрагмент фотографии из работы Игоря Николаева, представленной на выставке