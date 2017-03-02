Омск лидирует среди регионов по падению стоимости вторичного жилья

В целом, отрицательная динамика средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости наблюдается во всех городах-миллионерах России – от -1,55 (в Казани) до -8,04 (в Воронеже). Например, в Уфе средняя стоимость «квадрата» упала на 2,17%, или 1 300 рублей, будучи зафиксированной в январе 2017 года на уровне 60,4 тысяч рублей. За предыдущий год показатель снизился на 3,28%. В Ростове-на-Дону, в среднем, стоимость квадратного метра составила 58,4 тысячи рублей, упав за январь на 1,79%. В Красноярске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в январе снизилась за месяц на 1,40% и составила 51,3 тыс. руб.