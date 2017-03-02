Омск лидирует среди регионов по падению стоимости вторичного жилья

Эксперты аналитического центра SRG исследовали вторичный рынок жилой недвижимости в российских городах-миллионерах за январь 2017 года. Объектом анализа стала динамика средней стоимости жилой недвижимости. Согласно исследованию, средняя стоимость квадратного метра на рынке продолжает падать во всех рассматриваемых городах, за исключением Москвы, где за январь средняя стоимость «квадрата» поднялась почти на 1%.
В Омске средняя стоимость квадратного метра на рынке «вторички» - одна из самых низких среди городов, 43 706 рублей. Для сравнения, «квадрат» в Москве обойдется в 172 201 рублей, а в Санкт-Петербурге – 98 472 рублей. По сравнению с 2016 годом, стоимость вторичного жилья в Омске упала на -6,26%.
Сильнее всего средняя стоимость квадратного метра «вторички» падает в Челябинске: на январь 2017 года она составила всего 40,4 тысячи рублей, снизившись за месяц на 2,44%. За предыдущий год средняя стоимость снизилась на 7,39%, или 3 200 рублей в абсолютном выражении.
По данным на 24 февраля 2017 года, метр однокомнатной квартиры в Омске стоит в среднем 43 132 рубля, двухкомнатной – 42 078 рублей, трехкомнатной 42 100 рублей. При этом данные показатели уже отличаются от средней стоимости, названной совсем недавно, 3 февраля 2017 года – на 500-700 рублей.
В целом, отрицательная динамика средней стоимости квадратного метра жилой недвижимости наблюдается во всех городах-миллионерах России – от -1,55 (в Казани) до -8,04 (в Воронеже). Например, в Уфе средняя стоимость «квадрата» упала на 2,17%, или 1 300 рублей, будучи зафиксированной в январе 2017 года на уровне 60,4 тысяч рублей. За предыдущий год показатель снизился на 3,28%. В Ростове-на-Дону, в среднем, стоимость квадратного метра составила 58,4 тысячи рублей, упав за январь на 1,79%. В Красноярске средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилой недвижимости в январе снизилась за месяц на 1,40% и составила 51,3 тыс. руб.
Снижение стоимости «квадрата» жилой недвижимости в Казани, Нижнем Новгороде, Волгограде, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Самаре характеризуется экспертами как незначительное (в пределах месяца). При этом отметим, что по снижению цены в сравнении с предыдущим годом, Омск оказывается в 50% городов, где произошел наибольший спад.
Фото: Андрей Кутузов