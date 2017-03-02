Омичка похитила 15 млн, деньги отдала маме, другу и на лечение сына

Ранее: в суде установлено, что гражданка О. в период с августа 2006 года по июнь 2007 года, работала в должности бухгалтера и кассира ООО «Граффити». Войдя в доверительные отношения с руководителем, ей удалось похитить с банковского счета организации более 9,5 миллионов рублей. Далее в течение временного промежутка с января 2013 года по ноябрь 2014 года она присвоила более 6,2 миллионов рублей, которые принадлежали еще одной коммерческой компании, при этом 5,5 миллионов обвиняемая перечислила на банковскую карту матери, более 600 тысяч рублей – своему знакомому, а также оплатила дорогостоящий медицинский препарат для своего сына.