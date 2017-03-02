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Омичка похитила 15 млн, деньги отдала маме, другу и на лечение сына

2 марта 2017, 10:17
Приговор суда.

Накануне в зале заседаний Куйбышевского районного суда города Омска провозглашен приговор в отношении 43-летней Марии О. по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Омичка приговорена к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее: в суде установлено, что гражданка О. в период с августа 2006 года по июнь 2007 года, работала в должности бухгалтера и кассира ООО «Граффити». Войдя в доверительные отношения с руководителем, ей удалось похитить с банковского счета организации более 9,5 миллионов рублей. Далее в течение временного промежутка с января 2013 года по ноябрь 2014 года она присвоила более 6,2 миллионов рублей, которые принадлежали еще одной коммерческой компании, при этом 5,5 миллионов обвиняемая перечислила на банковскую карту матери, более 600 тысяч рублей – своему знакомому, а также оплатила дорогостоящий медицинский препарат для своего сына.

Помимо этого, О. знала о том, что вступило в законную силу судебное решение о взыскании с нее денежных средств в пользу ООО «Граффити», однако в течение 4 лет злостно уклонялась от погашения кредиторской задолженности.

Свою вину в зале суда омичка не признала, также не были ею предприняты попытки к погашению ущерба.

Кроме уголовного наказания в виде лишения свободы на срок 5 лет, суд обязал бывшего бухгалтера возместить причиненный ущерб в полном объеме.


Фото: иллюстрация

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