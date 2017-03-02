Один человек погиб, двое попали под машину из-за гололеда

Как для водителей, так и для пешеходов период межсезонья является одним из наиболее опасных, потому что он представляет собой время нестабильных погодных условий, когда снег сменяется дождем, все тает, а после вновь замерзает, образуя гололед.
Притом из-за невозможности двигаться по мокрому снегу пешеходы нередко выбирают край проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобиля. Так, накануне на улице Енисейской возле дома №55 около 11:50 часов водитель автомобиля Ford совершил наезд на мужчину 1967 года рождения, который при движении по краю проезжей части поскользнулся перед машиной.
Аналогичный инцидент произошел в Колосовском районе, где в результате наезда автомобиля Chevrolet на 9-летнюю девочку, которая шла по обочине дороги, ребенок получил травмы.
За минувшие стуки в регионе произошло еще два ДТП с участием пешеходов. В одном из случаев был сбит мальчик, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, а в другом – погиб в результате автоаварии двигающийся по загородной автодороге в темное время суток молодой человек.
Участников дорожного движения омская Госавтоинспекция призывает скорректировать свое поведение с учетом погодных условий. Пешеходам следует проявить бдительность при движении по проезжей части и ее пересечении. Водителям, приближаясь к пешеходным переходам, необходимо снижать скорость и быть бдительными.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области