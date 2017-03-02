Один человек погиб, двое попали под машину из-за гололеда

За минувшие стуки в регионе произошло еще два ДТП с участием пешеходов. В одном из случаев был сбит мальчик, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, а в другом – погиб в результате автоаварии двигающийся по загородной автодороге в темное время суток молодой человек.