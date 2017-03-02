Город55
ГлавноеВсе новости

О росте цен на газ для россиян рассказали в Газпроме

2 марта 2017, 15:29
В ближайшие годы.

Повышение стоимости газа на 3-3,5% ниже инфляции в ближайшие годы в России прогнозируется «Газпромом», сообщил Андрей Круглов, занимающий пост заместителя председателя правления компании на Дне инвестора российской корпорации в Гонконге, сообщает «Прайм».

При этом правительству компания предложила предоставить ей право от регулируемой стоимости газа делать скидку своим потребителям от 10%. Данный вопрос, по словам Андрея Круглова, в настоящее время находится на рассмотрении.

Кроме того, на конференции отмечалось, что в прошлом году в Европе рост спроса на газ превысил 5%, а доля использование ресурса в электрогенерации в ЕС увеличилась на 8%. Что касается доли выработанного на газе электричества в Великобритании, то она вместо 25% в 2015 году достигла 40%.


Фото: иллюстрация

#Новости#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31