О росте цен на газ для россиян рассказали в Газпроме

Кроме того, на конференции отмечалось, что в прошлом году в Европе рост спроса на газ превысил 5%, а доля использование ресурса в электрогенерации в ЕС увеличилась на 8%. Что касается доли выработанного на газе электричества в Великобритании, то она вместо 25% в 2015 году достигла 40%.