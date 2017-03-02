О росте цен на газ для россиян рассказали в Газпроме

Повышение стоимости газа на 3-3,5% ниже инфляции в ближайшие годы в России прогнозируется «Газпромом», сообщил Андрей Круглов, занимающий пост заместителя председателя правления компании на Дне инвестора российской корпорации в Гонконге, сообщает «
При этом правительству компания предложила предоставить ей право от регулируемой стоимости газа делать скидку своим потребителям от 10%. Данный вопрос, по словам Андрея Круглова, в настоящее время находится на рассмотрении.
Кроме того, на конференции отмечалось, что в прошлом году в Европе рост спроса на газ превысил 5%, а доля использование ресурса в электрогенерации в ЕС увеличилась на 8%. Что касается доли выработанного на газе электричества в Великобритании, то она вместо 25% в 2015 году достигла 40%.
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