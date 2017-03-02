Мужской костюм, как произведение искусства

Костюм, сшитый на заказ, идеален для деловых людей, которым приходится много путешествовать: он примет первоначальный вид даже если пять минут назад его достали из чемодана. Надев его с утра, Вы будете великолепно чувствовать себя до самого вечера: он не помнется, сохранит прекрасный внешний вид и никогда не позволит ни Вам, ни кому-либо другому усомниться в его качестве.

В чем секрет? «При индивидуальном пошиве учитывается множество нюансов, - объясняет Эмануэле Федеричи. - Деловой костюм должен быть серьезным, но «играть» за счет своей индивидуальности и деталей». Поэтому процесс изготовления на заказ всегда начинается со снятия мерок, определения фасона, выбора тканей и фурнитуры. Портной снимает необходимые мерки, чтобы при выборе лекал для раскроя костюма максимально учесть все индивидуальные особенности фигуры. Далее следует примерка подходящего по размеру «мастер-образца», на основе которого ведется дальнейшая работа: определяется фасон и посадка, степень приталенности костюма, длина и тип пиджака (однобортный или двубортный), длина рукава, тип карманов, количество шлиц и пуговиц. Далее портной методично и профессионально, подкалывая булавками, зауживая, выпуская, создает «скульптуру» из ткани точно по фигуре клиента. Далее будущее произведение портновского искусства отправляется на фабрику в Италию, где и будет происходить вся дальнейшая работа и изделие примет окончательный вид.