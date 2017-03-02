Мужской костюм, как произведение искусства

Гораздо больше, чем костюм, он – идеальный и персонализированный. Искусство по индивидуальному пошиву Corneliani превосходит концепцию создания мужского гардероба, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности самых требовательных и утонченных мужчин.
21 — 22 марта магазин премиальной мужской одежды «BOSTON EGOLAB» приглашает Вас на встречу c ведущим портным ателье Corneliani Эмануэле Федеричи для проведения Made-To-Measure-сессии по пошиву классического мужского костюма.
Встреча с легендарным брендом
История легендарного бренда Corneliani началась в 1930-е годы на севере Италии, в городе художников Мантуе, где модельер Альфредо Корнелиани открыл небольшое ателье по пошиву мужских плащей и пальто. Вскоре одежда стала весьма популярной среди местной творческой элиты, а сегодня компания Corneliani превратилась в настоящую империю и законодательницы моды. Corneliani не нуждается в представлении: коллекции бренда ежегодно можно увидеть на Неделе мужской моды в Милане, а ее бутики располагаются в Нью-Йорке, Париже, Москве, Лондоне и других городах более чем 70 стран по всему миру. Дизайнеры Corneliani создают одежду для сдержанных, сильных, интеллектуальных мужчин. Среди поклонников бренда голливудские звезды Квентин Тарантино, Джордж Клуни, Мел Гибсон, нобелевские лауреаты физик Арно Аллан Пензиас, экономисты Гари Беккер и Уильям Шарп получали престижную премию в дизайнерских творениях именно этой марки.
Встреча с технологиями
В костюмах Corneliani изящное шитье ручной работы и детали выполненные исключительно вручную, сочетаются с новейшими технологиями. Это концепция «фабрики стиля»: умение совмещать заботу о дизайне и эстетике с масштабами крупного современного промышленного предприятия, творчество – с качеством, а товар – с услугами. В каждый этап работы – начиная с изготовления тканей и заканчивая производством и продажей готовых изделий – вкладывается одинаково профессиональный и серьезный труд. Традиции идут бок о бок с компьютерными технологиями: до сих пор мастера Corneliani шьют костюмы по своду из 150 «золотых правил», заложенными почти столетие назад, и, несмотря на технологическую революцию, многое делают вручную. Технология отлажена «до стежка» - ровно 548 стежков на каждом костюме портными обязательно прорабатываются руками, без использования машин. Обычно это самые сложные места – втачивание воротника, пройма рукава, шлицы, бортовка.
Чрезвычайно важна для Corneliani и ткань, поэтому в лабораториях концерна идет непрерывная работа над новыми, максимально удобными и приспособленными к жизни натуральными материалами, например, пряжа из растительных волокон, шерсть или шелк со льном. Для классических костюмов Corneliani использует самую ценную и дорогую пряжу от мировых производителей, получая, к примеру, высококачественную шерстяную ткань Super 160s. Это настоящее сокровище: нить скручивают только из тонкорунной шерсти, 1 грамм ее тянется на 160 метров – отсюда и название. Изделия из этой изысканной, тонкой, но прочной ткани, хорошо известной ценителям хорошего костюма, отлично держат форму, почти не мнутся и обеспечивают презентабельный вид в любой ситуации.
Встреча с Мастером
Эмануэле Федеричи является ведущим портным ателье Corneliani и имеет колоссальный опыт работы в модной индустрии - более 20 лет, специализируясь именно на мужской одежде. Четверть этого времени ведущий портной ателье Corneliani посвятил искусству индивидуального пошива. Помимо России, костюмы Corneliani, созданные при его личном участии, носят селебрити Европы, Азии, Африки и стран Ближнего и Дальнего Востока. Маэстро, в работе которого воплощается все изящество и уникальность знаменитого бренда, считает: «Мужской деловой костюм, изготовленный по индивидуальным меркам – это настоящее произведение искусства и символ хорошего вкуса его владельца. Он по-настоящему элегантен, отличается безупречной посадкой по фигуре и умело балансирует на грани умеренной роскоши и естественности». В ближайшее время состоится уже вторая встреча с Эмануэле Федеричи в Омске: минувшей осенью клиенты, ставшие обладателями индивидуальных итальянских предметов гардероба, смогли оценить по достоинству его талант портного.
Встреча с собственным «я»
Уникальность марки в том, что она совершенно не подавляет личность и не заставляет мужчину следовать последним и мимолетным веяниям моды, если он сам того не хочет. Костюм Corneliani сидит, как влитой, и при этом совершенно не сковывает движений благодаря особому вниманию к деталям. Схема, которой придерживаются модельеры этого бренда, предусматривает огромное количество специальных выточек, швов, пройм, порой даже невидимых глазу, и потому костюм исправно служит своему хозяину, не заставляя делать лишних движений, дабы оправить пиджак или одернуть брюки. Из видимого: все петли всегда прорезаны и обшиты нитками в тон, пуговицы пришиты «крестом», как и полагается по портняжным традициям, внутренние карманы закреплены – ведь превосходство кроется в мелочах.
Встреча с качеством исполнения
Костюм, сшитый на заказ, идеален для деловых людей, которым приходится много путешествовать: он примет первоначальный вид даже если пять минут назад его достали из чемодана. Надев его с утра, Вы будете великолепно чувствовать себя до самого вечера: он не помнется, сохранит прекрасный внешний вид и никогда не позволит ни Вам, ни кому-либо другому усомниться в его качестве.
В чем секрет? «При индивидуальном пошиве учитывается множество нюансов, - объясняет Эмануэле Федеричи. - Деловой костюм должен быть серьезным, но «играть» за счет своей индивидуальности и деталей». Поэтому процесс изготовления на заказ всегда начинается со снятия мерок, определения фасона, выбора тканей и фурнитуры. Портной снимает необходимые мерки, чтобы при выборе лекал для раскроя костюма максимально учесть все индивидуальные особенности фигуры. Далее следует примерка подходящего по размеру «мастер-образца», на основе которого ведется дальнейшая работа: определяется фасон и посадка, степень приталенности костюма, длина и тип пиджака (однобортный или двубортный), длина рукава, тип карманов, количество шлиц и пуговиц. Далее портной методично и профессионально, подкалывая булавками, зауживая, выпуская, создает «скульптуру» из ткани точно по фигуре клиента. Далее будущее произведение портновского искусства отправляется на фабрику в Италию, где и будет происходить вся дальнейшая работа и изделие примет окончательный вид.
Встреча с мечтой – и в срок
Срок изготовления костюма на фабрике составляет 3-4 недели – Вы сможете надеть новый предмет гардероба спустя короткое время. В этом, пожалуй, главное преимущество МТМ-сессии от «второго кита» индивидуального пошива, технологии Bespoke. При пошиве костюма по технологии МТМ достаточно одной-двух примерок, поскольку при раскрое костюма используются запатентованные фирменные лекала, адаптированные по фигуре будущего владельца после детального снятия всех мерок. Тогда как при Bespoke необходимо до шести примерок: лекала создают с нуля, учитывая каждый физиологический нюанс клиента, а срок изготовления костюма составляет несколько месяцев. Кроме того, основная «загвоздка» кроется том, что за истинным итальянским Bespoke придется ехать за границу, поскольку далеко не все мастерские, предлагающие Bespoke, на самом деле работают в этом высоком жанре портновского искусства. Кроме временных затрат, это еще и самый дорогой вид индивидуального пошива, стоимость костюма изготовленного по технологии Bespoke значительно превышает стоимость костюма изготовленного по технологии МТМ.
Магазин мужской одежды класса люкс Boston.Egolab приглашает омичей на МТМ-сессию Corneliani. Кроме того, из обширного ассортимента вы всегда можете выбрать уже готовые модели, подчеркивающие вашу индивидуальность и стиль – в том числе, превосходный итальянский деловой костюм.
BOSTON.EGOLAB,
Premium Fashion Gallery «Миллениум», 1 этаж
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