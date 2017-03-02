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Мужчина с обрезом рассказал, по каким целям стрелял на Заозерной

2 марта 2017, 16:32
По кошкам или окошкам…

На странице официального паблика омской полиции в ВК опубликовано видео, содержащее кадры с допроса мужчины, который открыл стрельбу на улице Заозерной два дня назад около 23 часов.


«За что были задержаны сотрудниками полиции?», «Стрелял».


«Из чего?», «С обреза».


«Обрез откуда у вас?», «Нашел».


«Зачем стрелял?», «Перепил».


«Сколько выстрелов произвели?», «Не знаю».


Мужчина отвечает на вопросы полицейских, низко склонив голову. На задаваемые сотрудниками правоохранительных органов вопросы отвечает невнятно. Так, на последний вопрос о целях стрельбы, мужчина произносит то ли «кошки», то ли «окошки» в подъезде…


Фото: скриншот с видео

#Новости#Главное#Происшествия#Город
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