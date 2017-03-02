Мужчина с обрезом рассказал, по каким целям стрелял на Заозерной



Мужчина отвечает на вопросы полицейских, низко склонив голову. На задаваемые сотрудниками правоохранительных органов вопросы отвечает невнятно. Так, на последний вопрос о целях стрельбы, мужчина произносит то ли «кошки», то ли «окошки» в подъезде…

