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Мост в центре Омска закроют на два года

2 марта 2017, 18:02
Проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.

28 февраля в городской администрации прошло заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при мэре Омска. В повестке мероприятия обозначены три основных пункта, «Об основных направлениях работы Совета…» (докладчик Ольга Парфенова), «О выполнении приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (докладчики Сергей Фролов, Илья Трушников, Алексей Мартыненко), «О совершенствовании пассажирских перевозок в городе Омске» (докладчик Алексей Мартыненко).


В частности, обсуждение коснулось ремонта Юбилейного моста. Известно, что к осени 2017 года при поддержке средств Газпрома отремонтируют вторую часть Ленина, при этом вопрос приведения в порядок моста пока открыт.


Согласно материалам доклада директора департамента строительства Ильи Трушникова, контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Капитальный ремонт моста «Юбилейный» через р. Омь в г. Омске» заключен еще 9 августа 2016, с ООО «Сибмост-Стройпроект». Трушников отметил, что стоимость контракта составляет 4 336 735 рублей. Поскольку Юбилейный мост относится к уникальным объектам капитального строительства, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу в Омском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России». В настоящее время получены и устраняются замечания по комплексности проектно-сметной документации.


Общественник Алексей Матыцин, присутствовавший на заседании Совета, рассказал порталу Gorod55.ru, что, вероятно, мост закроют на 22 месяца, и «для жителей будет чувствительным долгое закрытие этого моста». Сергей Фролов отметил, что, как только решится вопрос финансирования, мост придется закрыть, и омичам «надо будет перетерпеть».


Напомним, ранее портал Gorod55.ru сообщал о содержании городских мостов, плановых проверках и перспективах капитального ремонта со слов Галины Зурнаджан, руководителя бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства». Данное управление в том числе содержит и Юбилейный мост.


«Первый заместитель, Сергей Петрович Фролов, постоянно рассматривает вопрос строительства моста во второй этап реконструкции улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади, я в курсе ситуации», сообщала Зурнаджан. По ее информации, экспертиза будет завершена в июне-июле. «В этом году мы по-прежнему будем содержать мост и следить за его текущим состоянием. Скорее всего, капитально отремонтируют его на следующий год», говорит Галина Зурнаджан.


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