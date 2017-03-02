Мост в центре Омска закроют на два года



«Первый заместитель, Сергей Петрович Фролов, постоянно рассматривает вопрос строительства моста во второй этап реконструкции улицы Ленина от Юбилейного моста до Ленинградской площади, я в курсе ситуации», сообщала Зурнаджан. По ее информации, экспертиза будет завершена в июне-июле. «В этом году мы по-прежнему будем содержать мост и следить за его текущим состоянием. Скорее всего, капитально отремонтируют его на следующий год», говорит Галина Зурнаджан.

