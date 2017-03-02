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Красноярцы весело проводили зиму вместе с Любинским МКК

2 марта 2017, 10:12
Красноярцы весело проводили зиму вместе с Любинским МКК

В р.п. Красный Яр прошли массовые гуляния, посвященные проводам русской зимы.

Гостей праздника ждали задорные песни, веселые конкурсы и забавы, беспроигрышная лотерея, катание на лошадях, ну и, конечно, сжигание чучела.


Организаторы объявили конкурс на «Самый красивый платок». По его итогам определилась победительница – Кузнецова Валентина Игнатьевна. Это 86-летняя жительница Красного Яра, которая всю свою жизнь проработала на Любинском молочноконсервном комбинате.


Кроме этого прошел традиционный конкурс «Красноярские силачи», Любинский МКК подготовил победителю состязания специальный приз – набор вкусной натуральной продукции. Согласно условиям, мужчины должны были поднять гирю весом 32 килограмма максимальное количество раз. Сильнейшим оказался чемпион прошлого года – Михаил Капитонов, подняв снаряд 27 раз.


Без развлечений не остались и подрастающие красноярцы, для них были организованы веселые конкурсы и забавы со сладкими призами. Самые смелые ребята соревновались в поедании сгущенки, которую с радостью предоставил Любинский молкомбинат. «Вкусный» конкурс без сомнения пришелся по душе участникам.


Стоит отметить, что проводы русской зимы прошли в душевной и радостной атмосфере. По традиции завершились народные гуляния сожжением чучела.





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