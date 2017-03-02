Красноярцы весело проводили зиму вместе с Любинским МКК



Без развлечений не остались и подрастающие красноярцы, для них были организованы веселые конкурсы и забавы со сладкими призами. Самые смелые ребята соревновались в поедании сгущенки, которую с радостью предоставил Любинский молкомбинат. «Вкусный» конкурс без сомнения пришелся по душе участникам.