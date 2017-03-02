Из-за паводка в регионе готовятся к вспышке инфекционных заболеваний

В преддверии паводка в Омске готовятся к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. О необходимости снизить угрозу здоровью населения говорит Главный государственный санитарный врач региона Александр Крига, ранее вынесено Постановление, согласно которому главам администраций рекомендовано обратить особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации.
На предприятиях должны обеспечить все очистные водопроводные сооружения необходимым запасом коагулянта, обеззараживающих реагентов, проводить производственный контроль за качеством исходной и водопроводной воды в соответствии с санитарными нормами.
«При ухудшении качества воды в водоисточнике, в случае подтопления резервуаров или других водопроводных объектов», проводят дезинфекцию сетей, резервуаров, колонок. Также в период паводка предусмотрено усиление лабораторного контроля качества воды централизованных и нецентрализованных водоисточников, водопроводной воды, сточной воды.
По данным омского Управления Роспотребнадзора, более половины населения области обеспечены водоснабжением из поверхностных водоисточников, и количество осадков, выпавших в зимний период, может привести к появлению чрезвычайных ситуаций в период паводка и осложнению санитарно-эпидемиологической обстановки, в частности вызвать заболевания острыми кишечными инфекциями.
Чтобы снизить угрозу здоровью омичей, Александр Крига рекомендует обратить особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации, скотомогильников, складов ядохимикатов, особенно расположенных в водоохранных зонах и зонах подтопления. Также рекомендовано определить предположительно затопляемые жилые территории, число жителей, подлежащих эвакуации и необходимое количество средств для дезинфекции затопляемых помещений и территорий. Дезинфекционные бригады сформируют из числа специально обученных лиц, привитых против дизентерии, брюшного тифа, вирусного гепатита А.
В период паводка планируется усилить контроль за объектами водоснабжения, работой ведомственных лабораторий, такими эпидзначимыми объектами, как предприятия молокоперерабатывающей, кондитерской промышленности, мясо и рыбоперерабатывающей промышленности, пивобезалкогольной, предприятия по розливу питьевой и минеральной воды.
При регистрации групповой заболеваемости в двух и более случаях, при превышении среднемноголетнего показателя заболеваемости за неделю, проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, с определением причинно-следственных связей.