Из-за паводка в регионе готовятся к вспышке инфекционных заболеваний

Чтобы снизить угрозу здоровью омичей, Александр Крига рекомендует обратить особое внимание на состояние объектов водоснабжения и канализации, скотомогильников, складов ядохимикатов, особенно расположенных в водоохранных зонах и зонах подтопления. Также рекомендовано определить предположительно затопляемые жилые территории, число жителей, подлежащих эвакуации и необходимое количество средств для дезинфекции затопляемых помещений и территорий. Дезинфекционные бригады сформируют из числа специально обученных лиц, привитых против дизентерии, брюшного тифа, вирусного гепатита А.