Экс-игрок Авангарда станет главным тренером клуба КХЛ

Накануне на пресс-конференции с участием генерального директора новокузнецкого «Металлурга» и Андрея Денякина, занимающего пост директора по социальным вопросам Дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа, стало известно, что к следующему сезону команду будет готовить новый наставник, предает пресс-служба клуба.
Возглавит новокузнецкий «Металлург» в сезоне 2017/18, по инсайдерской информации издания «
За свою карьеру Вадим Шахрайчук успел поиграть за большое количество команд как в России, так и на Украине, среди которых казанский «Ак Барс», омский «Авангард», ярославский «Локомотив», московские «Спартак» и «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».
Что касается тренерской карьеры, то Шахрайчук с 2012 года занимает пост главного тренера в украинском клубе «Дженералз».
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