Экс-игрок Авангарда станет главным тренером клуба КХЛ

За свою карьеру Вадим Шахрайчук успел поиграть за большое количество команд как в России, так и на Украине, среди которых казанский «Ак Барс», омский «Авангард», ярославский «Локомотив», московские «Спартак» и «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».