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Экс-игрок Авангарда станет главным тренером клуба КХЛ

2 марта 2017, 19:44
Инсайдерская информация.

Накануне на пресс-конференции с участием генерального директора новокузнецкого «Металлурга» и Андрея Денякина, занимающего пост директора по социальным вопросам Дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа, стало известно, что к следующему сезону команду будет готовить новый наставник, предает пресс-служба клуба.

Возглавит новокузнецкий «Металлург» в сезоне 2017/18, по инсайдерской информации издания «Чемпионат», экс-игрок омского «Авангарда» Вадим Шахрайчук, который в 2001 в составе «ястребов» стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.

За свою карьеру Вадим Шахрайчук успел поиграть за большое количество команд как в России, так и на Украине, среди которых казанский «Ак Барс», омский «Авангард», ярославский «Локомотив», московские «Спартак» и «Динамо», челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».

Что касается тренерской карьеры, то Шахрайчук с 2012 года занимает пост главного тренера в украинском клубе «Дженералз».


Фото: иллюстрация

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