ДТП с участием автобуса и Газели перекрыло движение в центре Омска

Сегодня, 2 марта, ориентировочно в 11:30 произошло столкновение автобуса и Газели в центре Омска на улице Гусарова.
Очевидцы сообщают в социальных сетях, что из-за случившегося ДТП дорога оказалось перекрытой. Кроме того, пользователи отмечают, что на этом участке дороги неприятную проблему для автомобилистов представляет наледь.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на улице Гусарова в обоих направлениях составляет 10 км/ч. Серьезные проблемы наблюдаются поблизости на улице Рабиновича, где транспорт движется со скоростью 3 км/ч.
Фото: vk.com/chp55 и скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»