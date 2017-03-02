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ДТП с участием автобуса и Газели перекрыло движение в центре Омска

2 марта 2017, 12:22
Столкновение у остановки.

Сегодня, 2 марта, ориентировочно в 11:30 произошло столкновение автобуса и Газели в центре Омска на улице Гусарова.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что из-за случившегося ДТП дорога оказалось перекрытой. Кроме того, пользователи отмечают, что на этом участке дороги неприятную проблему для автомобилистов представляет наледь.


Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на улице Гусарова в обоих направлениях составляет 10 км/ч. Серьезные проблемы наблюдаются поблизости на улице Рабиновича, где транспорт движется со скоростью 3 км/ч.


Фото: vk.com/chp55 и скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»

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