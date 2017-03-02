Детей-сирот в Омске кормят просроченной едой

Результатами совместных проверок Роспотребнадзора и прокуратуры в двух детских учреждениях выявлены грубейшие нарушения в организации питания детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Кроме этого, в этих же учреждениях выявлены грубые нарушения требований действующих норм и правил, в частности обнаружены продукты с истекшим сроком годности, не идентифицированная и некачественная продукция, что, в свою очередь, могло вызвать массовые заболевания среди воспитанников.
Так, по итогам проверки, в учреждении КУЗОО «Специализированный дом ребенка» (улица Рокоссовского, 12/2) установлены факты реализации продукции с истекшим сроком годности. Например, детям выдавались такие просроченные изделия: 18 стаканов по 200 миллилитров кисломолочного продукта «Малышок-А Медвежонок», 3 килограмма пряников «Омские» со вкусом шоколада, 4 килограмма 370 граммов повидла «Тульский продукт». Вся указанная продукция изъята.
В казенном образовательном учреждении для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей «Адаптивная школа-интернат №16» (улица 17-я Рабочая, 89) обнаружены продукты, которые не удалось идентифицировать, вследствие отсутствия маркировочных ярлыков. Таким образом, снята с реализации сельдь соленая. Кроме этого, в учреждении для приготовления третьих блюд использовались подпорченные лимоны. Здесь же в варочном зале отсутствовала защитная арматура на лампах накаливания.
В настоящее время по всем вышеуказанным фактам применены меры прокурорского административного воздействия, в региональный минобр подготовлена информация по выявленным нарушениям.
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