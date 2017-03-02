Детей-сирот в Омске кормят просроченной едой

В казенном образовательном учреждении для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей «Адаптивная школа-интернат №16» (улица 17-я Рабочая, 89) обнаружены продукты, которые не удалось идентифицировать, вследствие отсутствия маркировочных ярлыков. Таким образом, снята с реализации сельдь соленая. Кроме этого, в учреждении для приготовления третьих блюд использовались подпорченные лимоны. Здесь же в варочном зале отсутствовала защитная арматура на лампах накаливания.