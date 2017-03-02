Автодороги в четырех направлениях перекроют севернее Омска

На официальном информационном портале областного правительства опубликован проект приказа о введении временных ограничений и прекращении движения транспортных средств на дорогах Омской области в весенний период 2017 года.
Так, с 7 апреля по 6 мая предполагается на некоторых участках автомобильных дорог на севере области ограничить движение транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете на одну ось 6 тонн, а на четырёх дорогах проезд большегрузов массой более 10 тонн будет запрещён совсем.
Это участки: «Муромцево – Седельниково» (Объезд по автомобильным дорогам Омск- Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково);
«Большие Уки – Тевриз» (Объезд по автодорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим);
«Усть-Ишим – Загваздино – граница с Тюменской областью» (Объезд: Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул, проходящим по территории Тюменской области);
«Усть-Ишим – Фокино» (Объезд по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка, проходящим по территории Тюменской области).
Водителям большегрузных транспортных средств на дорожных знаках укажут пути объезда.
Кроме этого, проект приказа предусматривает случаи возможного проезда по этим направлениям. К ним относятся международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов, которые находятся в ведомстве министерства обороны и ЧС.
Фото: иллюстрация