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Автодороги в четырех направлениях перекроют севернее Омска

2 марта 2017, 12:53
Из-за неблагоприятных природно-климатических условий.

На официальном информационном портале областного правительства опубликован проект приказа о введении временных ограничений и прекращении движения транспортных средств на дорогах Омской области в весенний период 2017 года.


Так, с 7 апреля по 6 мая предполагается на некоторых участках автомобильных дорог на севере области ограничить движение транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете на одну ось 6 тонн, а на четырёх дорогах проезд большегрузов массой более 10 тонн будет запрещён совсем.

Это участки: «Муромцево – Седельниково» (Объезд по автомобильным дорогам Омск- Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Седельниково);

«Большие Уки – Тевриз» (Объезд по автодорогам Омск – Тара и Тобольск – Тара – Томск, участок Тара – Усть-Ишим);

«Усть-Ишим – Загваздино – граница с Тюменской областью» (Объезд: Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Голышманово – Аромашево, Аромашево – Вагай, Вагай – Дубровное – Абаул, проходящим по территории Тюменской области);

«Усть-Ишим – Фокино» (Объезд по автомобильным дорогам Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск, Абатское – Викулово, Викулово – Каргалы – Серебрянка, проходящим по территории Тюменской области).

Водителям большегрузных транспортных средств на дорожных знаках укажут пути объезда.


Кроме этого, проект приказа предусматривает случаи возможного проезда по этим направлениям. К ним относятся международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также грузов, которые находятся в ведомстве министерства обороны и ЧС.

Фото: иллюстрация

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