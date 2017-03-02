Автодороги в четырех направлениях перекроют севернее Омска



Так, с 7 апреля по 6 мая предполагается на некоторых участках автомобильных дорог на севере области ограничить движение транспортных средств с превышением допустимой нагрузки в расчете на одну ось 6 тонн, а на четырёх дорогах проезд большегрузов массой более 10 тонн будет запрещён совсем.