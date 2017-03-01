Владимир Маркин проследил историю отечественной гидроэнергетики

Маркин сравнивает Россию сто лет назад с ней же современной. Сейчас в стране тоже есть политически мощные силы, сеющие панику и недоверие, чтобы получить власть. Вековой юбилей февральской революции станет для них еще одним поводом разжечь ненависть внутри общества. С помощью навязанных конфликтов они пытаются расшатать общество, в то время как в действительности нужно развивать. Такие силы выбирают своим инструментом информационные войны в интернете и социальных сетях.