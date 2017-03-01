Владимир Маркин проследил историю отечественной гидроэнергетики

В колонке, написанной для интернет-издания
Владимир Маркин рассказывает, что гидроэнергетика в России появилась в сложный исторический период. Партия исследования водных сил Севера, которая первой стала работать на благо отечественной гидроэнергетики, была официально создана тремя днями ранее февральской революции 1917 года – в день заседания Комитета внутренних водных путей Министерства путей сообщения. Как известно, политические партии с ходом лет утратили влияние, а партия исследователей, напротив, укрепила позиции в гидроэнергетике.
Маркин уверен, что план Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) был создан не потому, что одна партия оказалась сильнее других. План ГОЭЛРО получил воплощение благодаря ученым и инженерам Партии исследования водных сил Севера.
В годы гражданской войны не было практически никаких средств для возведения Волховской ГЭС – первого из проектов ГОЭЛРО, пишет Маркин. Фактически она была воплощена в реальность на энтузиазме ученых и инженеров-гидрологов. Она стала первым «великим проектом XX века». Маркин подчеркивает, что для основателей Волховской ГЭС ее возведение не было делом политической выгоды. Они старались для страны и ее народа.
Маркин сравнивает Россию сто лет назад с ней же современной. Сейчас в стране тоже есть политически мощные силы, сеющие панику и недоверие, чтобы получить власть. Вековой юбилей февральской революции станет для них еще одним поводом разжечь ненависть внутри общества. С помощью навязанных конфликтов они пытаются расшатать общество, в то время как в действительности нужно развивать. Такие силы выбирают своим инструментом информационные войны в интернете и социальных сетях.
«Только все будет наоборот — весь пар уйдет в сиплый свисток, а профессионалы продолжат свою работу, не обращая внимания на затихающие вопли и стоны», – уверен Владимир Маркин.
Фото Life.ru