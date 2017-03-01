Владельцев недвижимости обязали строить противопожарные барьеры

Живешь около леса? Следи за порядком!
С 1 марта омичи, проживающие или владеющие территорией, земельными участками, прилегающими к лесному массиву, будут обязаны следить за пожарной безопасностью леса. Соответствующее Постановление Правительства (№807) было подписано 18 августа 2016 года.
Согласно документу, после схода снега граждане должны выполнить очистку территории от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не мене 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Кроме того, этим постановлением обязанность следить за лесом возлагается на органы государственной власти, местное самоуправление, учреждения, организации любых форм собственности, фермерские хозяйства, общественные объединения, индивидуальных предпринимателей, должностные лица.
Бесплатная приватизация жилья продолжается
С 1 марта отпадает необходимость выкупать жилую недвижимость, если вы решили ее приватизировать. Федеральный закон от 22 февраля 2017года №14-ФЗ отменяет ранее существовавшее ограничение. Таким образом, бесплатная приватизация стала бессрочной.
Сертификация средств безопасности
Согласно Постановлению Правительства РФ то 26 сентября 2016 года №969 с 30 марта начинают действовать правила обязательной сертификации техсредств транспортной безопасности. Речь идет о камерах видеонаблюдения, техники измеряющей скорость, системы и средства досмотра, контроля доступа, аудио- и видеозаписи.
Осуществлять обязательную сертификацию техники будут пять ведомств: ФСБ РФ, МВД РФ, министерство РФ по делам ГО и ЧС, федеральное агентство связи, министерство транспорта РФ.
Изменения на рынке алкоголя
С 31 марта появится новая лицензия на торговлю алкоголем. Она необходима будет тем, кто торгует спиртным в системе общепита. Новые порядки отражены в Федеральном законе от 3 июля 2016 года №261-ФЗ.
Кроме того, законом вводится запрет на продажу алкоголя в зданиях и помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждениях.
Также, начиная с 31 марта, абсолютно все продавцы алкоголя должны использовать контрольно-кассовые аппараты.
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