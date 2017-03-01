Владельцев недвижимости обязали строить противопожарные барьеры

Согласно документу, после схода снега граждане должны выполнить очистку территории от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не мене 0,5 метра или иным противопожарным барьером.