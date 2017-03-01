ВКонтакте запускает виртуальные экскурсии по Третьяковской галерее

По словам Лары Бобковой, в настоящее время онлайн-трансляции являются новым трендом, на который люди реагируют легко и активно, более того, они просят большего количества видеороликов. Кроме того, представитель Третьяковской галереи выразила надежду на продолжение и дальнейшего развития подобного формата.