ВКонтакте запускает виртуальные экскурсии по Третьяковской галерее

Третьяковская галерея с помощью приложения VK Live запускает виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте». «Оттепель» станет первой экспозицией, которую пользователи смогут увидеть онлайн и услышать рассказ о важнейших феноменах той эпохи, сообщает пресс-служба социальной сети.
Транслироваться экскурсии будут по вторникам в 17:00
«Оттепель» является крупнейшим выставочным проектом Третьяковской галереи, посвященный одноименной эпохе. В экспозицию входят произведения скульпторов, художников и режиссеров, которые стали свидетелями изменений, происходивших в важнейших сферах жизни советских людей.
Руководитель PR-отдела Третьяковской галереи Лара Бобкова отметила, что важность онлайн-пространства Третьяковской галереи не уступает основным зданиям и экспозициям. Отмечается, что многие подписчики в социальных сетях являются теми людьми, которые не имеют возможности часто посещать Галерею, но желают следить за выставками и новостями музея.
По словам Лары Бобковой, в настоящее время онлайн-трансляции являются новым трендом, на который люди реагируют легко и активно, более того, они просят большего количества видеороликов. Кроме того, представитель Третьяковской галереи выразила надежду на продолжение и дальнейшего развития подобного формата.
Евгений Красников, являющийся пресс-секретарем «ВКонтакте», назвал онлайн-экскурсии Третьяковской галереи демонстрацией того, что столь консервативные организации, как музеи, могут применять современные технологии. Тысячи пользователей благодаря прямым трансляциям смогут увидеть выставочные залы Галереи и ознакомиться с экспонатами новой выставки в независимости от своего местоположения и занятости.
VK Live представляет собой приложения, предназначенное для ведения прямых трансляций с возможность заработка для их авторов от «ВКонтакте». Программа уже доступна в App Store, в ближайшее время появится версия и для Android.
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