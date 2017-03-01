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ВКонтакте запускает виртуальные экскурсии по Третьяковской галерее

1 марта 2017, 12:47
С помощью приложения VK Live.

Третьяковская галерея с помощью приложения VK Live запускает виртуальные экскурсии в соцсети «ВКонтакте». «Оттепель» станет первой экспозицией, которую пользователи смогут увидеть онлайн и услышать рассказ о важнейших феноменах той эпохи, сообщает пресс-служба социальной сети.

Транслироваться экскурсии будут по вторникам в 17:00 на официальной странице Галереи в социальной сети. Планируется разделение выставочного пространства на 7 тематических секций – эксперты культуры и моды, историки кино представят каждый из отделов и покажут их взаимосвязь.

«Оттепель» является крупнейшим выставочным проектом Третьяковской галереи, посвященный одноименной эпохе. В экспозицию входят произведения скульпторов, художников и режиссеров, которые стали свидетелями изменений, происходивших в важнейших сферах жизни советских людей.

Руководитель PR-отдела Третьяковской галереи Лара Бобкова отметила, что важность онлайн-пространства Третьяковской галереи не уступает основным зданиям и экспозициям. Отмечается, что многие подписчики в социальных сетях являются теми людьми, которые не имеют возможности часто посещать Галерею, но желают следить за выставками и новостями музея.

По словам Лары Бобковой, в настоящее время онлайн-трансляции являются новым трендом, на который люди реагируют легко и активно, более того, они просят большего количества видеороликов. Кроме того, представитель Третьяковской галереи выразила надежду на продолжение и дальнейшего развития подобного формата.

Евгений Красников, являющийся пресс-секретарем «ВКонтакте», назвал онлайн-экскурсии Третьяковской галереи демонстрацией того, что столь консервативные организации, как музеи, могут применять современные технологии. Тысячи пользователей благодаря прямым трансляциям смогут увидеть выставочные залы Галереи и ознакомиться с экспонатами новой выставки в независимости от своего местоположения и занятости.

VK Live представляет собой приложения, предназначенное для ведения прямых трансляций с возможность заработка для их авторов от «ВКонтакте». Программа уже доступна в App Store, в ближайшее время появится версия и для Android.


Фото: иллюстрация

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