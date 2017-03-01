В омских вузах ужесточат правила приема: "не будем иметь мусора этого"

Мы посмотрели, что по ряду специальностей нельзя производить на рынок труда кого попало и сколько угодно. Мы сами потом утонем в этом болоте на рынке труда. Мы начали ужесточать условия приема во внебюджет. Например, по специальностям "экономика", "таможенное дело", установить нижнюю планку ЕГЭ, ниже которой вообще никого не рассматриваем. Сознательно, понимая, что недоберем внебюджет. Но не будем иметь мусора этого, и ЕГЭ не будет понижаться ниже шестидесяти. К этим цифрам каждый индивидуально должен подходить", - говорит Виктор Шалай, председатель Совета ректоров, президент ОмГТУ.