В омских вузах ужесточат правила приема: "не будем иметь мусора этого"

Сегодня в главном корпусе омского Политеха прошло заседание Совета ректоров вузов Омской области под председательством Виктора Шалая, президента ОмГТУ. В числе вопросов, обозначенных в повестке мероприятия, - показатели «научно-образовательной деятельности вузов в 2015-2016 году».
Согласно докладу исполнительного директора Совета Ларисы Барановой, продолжается сокращение количества студентов и профессорско-преподавательского состава в омских вузах, как и сокращение бюджетного финансирования.
В 2015-16 учебном году в регионе действовало десять государственных вузов и три негосударственных. В 2014-15 годах количество студентов в омских государственных вузах составляло 109 239 человек, в последующие годы – 102 087 человек. Общая численность профессорско-преподавательского состава также сократилась: в учебном году 2014-15 насчитывалось 3 966 преподавателей, в прошлом учебном году – 3 764.
Также за эти годы сократилось число аспирантов и докторантов, стало меньше выпущенных монографий и получаемых патентов. Несмотря на это, наблюдается рост научных публикаций, конференций городского уровня и выше. Общий объем финансирования научно-исследовательских работ возрос с 549 100,3 миллионов рублей до 617 256,6 миллионов рублей.
Увеличилось количество факультетов, выпускающих студентов (с 68 до 75), направлений подготовки бакалавров (с 211 до 220) и реализуемых магистерских программ. При этом в вузах региона стало на две кафедры меньше (осталась 251), и существенно упало количество специальностей (с 137 до 47). Объем бюджетного финансирования омских вузов в 2015-16 году составил 3 540 382 000 рублей, внебюджетного финансирования – 2 181 996 000 рублей.
"Промежуток времени, примерно года три, надо прожить в дефиците бюджета. Количество студентов и абитуриентов начнет расти. Впереди неплохая перспектива, надо спокойно это пережить. Я хочу еще отметить, что в каждом вузе растет по-разному, и убывает также по-разному. ...Я не могу сказать, что нам сильно порезали внебюджетную составляющую, у нас она упала.
Мы посмотрели, что по ряду специальностей нельзя производить на рынок труда кого попало и сколько угодно. Мы сами потом утонем в этом болоте на рынке труда. Мы начали ужесточать условия приема во внебюджет. Например, по специальностям "экономика", "таможенное дело", установить нижнюю планку ЕГЭ, ниже которой вообще никого не рассматриваем. Сознательно, понимая, что недоберем внебюджет. Но не будем иметь мусора этого, и ЕГЭ не будет понижаться ниже шестидесяти. К этим цифрам каждый индивидуально должен подходить", - говорит Виктор Шалай, председатель Совета ректоров, президент ОмГТУ.
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Фото в тексте: пресс-служба ОмГМУ