В Омске определились с новым мэром: знает, как прочистить канализацию

Далее на заседании прозвучало еще одно мнение в поддержку Гребенщикова: «Я хотел бы поддержать уже выступивших наших коллег. Действительно, фигура мэра города – прежде всего хозяйственник. Тот, кто чувствует, в какой ситуации сегодня находится город. И конечно, Станислав Георгиевич из всех фамилий, которые сегодня фигурируют, единственный, кто знает, как прочистить канализацию, где что там протекает и так далее. Человек, который сможет решить наши проблемы. И в наших вузах, потому что мы все находимся на территории города, и наши проблемы как граждан города Омска. Все остальные люди наверняка тоже достойные, но они управленцы, а должен городом управлять хозяйственник».