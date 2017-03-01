В Омске определились с новым мэром: знает, как прочистить канализацию

Сегодня в главном корпусе омского Политеха прошло заседание Совета ректоров омских вузов. В частности, в повестке под пунктом «Разное» обсудили и позицию руководства вузов по вопросу кандидатуры в мэры Омска. Фамилия названа, согласие достигнуто – почти единогласно. Вопрос поднял Виктор Шалай, председатель Совета ректоров, президент ОмГТУ.
Первым слово взял Виталий Охлопков, исполняющий обязанности ректора, первый проректор ОмГМУ:
«Выборы мэра – событие очень значимое для нас всех и для наших коллективов. Сейчас уже создана комиссия, идет активное общественное обсуждение. Уместно и целесообразно и нашей общественной организации Совета ректоров высказать свою позицию в этом вопросе. Спасибо за предоставленное слово. Я хотел бы предложить поддержать кандидатуру заместителя губернатора Омской области, заместителя председателя правительства Гребенщикова Станислава Георгиевича – человека, которого характеризуют все, и мы в том числе, как крепкого хозяйственника, человека, способного решать многие создавшиеся городские проблемы на достаточно высоком уровне».
Далее приводится пример поддержки Гребенщиковым учебных заведений региона:
«У нас идет сейчас стройка. Проблемы всегда возникают с этим, и с подрядными организациями, и так далее. Мы три месяца ведем стройку, уже проведено три совещания в правительстве. Он [Гребенщиков] приезжал на объект и сваи забивал. Он понимает, что федеральные вузы в регионе нужно поддерживать», - утверждает выступающий.
Виктор Шалай отмечает, что знает Гребенщикова давно:
«Лет 20-25 назад, когда у нас мэром города был Рощупкин, он [Гребенщиков] был начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации. Рощупкин тогда выделил нам 100 тысяч рублей – на то время серьезные деньги – их курировал Гребенщиков, и мы начали строительство. Я хочу сказать, что это человек, который понимает хозяйство города «от и до». Его не проведешь нигде, он знает все – и дорожное строительство, и жилищное строительство, и коммунальное хозяйство. Это человек, который не на словах владеет темой. Я предлагаю поддержать эту кандидатуру во благо нас и города. Предлагаю высказать свою положительную позицию», - обратился Шалай к коллегам.
Далее на заседании прозвучало еще одно мнение в поддержку Гребенщикова: «Я хотел бы поддержать уже выступивших наших коллег. Действительно, фигура мэра города – прежде всего хозяйственник. Тот, кто чувствует, в какой ситуации сегодня находится город. И конечно, Станислав Георгиевич из всех фамилий, которые сегодня фигурируют, единственный, кто знает, как прочистить канализацию, где что там протекает и так далее. Человек, который сможет решить наши проблемы. И в наших вузах, потому что мы все находимся на территории города, и наши проблемы как граждан города Омска. Все остальные люди наверняка тоже достойные, но они управленцы, а должен городом управлять хозяйственник».
«На самом деле, нам сейчас предлагают принять решение на основании того, что он человек хороший, «давайте его поддержим». Вообще говоря, для принятия решения о поддержке кандидатуры неплохо было бы увидеть программу, и какое место в этой программе занимают вузы города Омска», - критическое мнение по поводу формата выбора кандидатуры выразил представитель ОмГУ.
«Вы знаете, программа ни у кого сейчас не выставлена, - парировал Шалай. - Я знаю, как работает Станислав Георгиевич. Если то, что он делает для области, трансформировать для города, то дай-то Бог. В области практически все дыры затыкаются Станиславом Георгиевичем. И стройка дорог, и стройка объектов, и уборка в области и все, что угодно. Коллеги, мы же сейчас не избираем. Если у вас есть другая кандидатура, давайте другую кандидатуру. Мы и ее, может быть, поддержим».
Другую кандидатуру не предложил никто, при этом в пользу Гребенщикова высказался еще один из присутствовавших, представитель Политеха:
«Станислава Георгиевича я знаю лично, имею доступ. И раньше мы общались. Других претендентов, которые сейчас выдвигаются, я лично не знаю. Сейчас для себя понимаю, если Гребенщиков будет, то никакой проблемы лично для меня не будет. Меня эта кандидатура устраивает».
«Знаете, нужно, чтобы любовь к вузам была одинаковой», - отметили присутствующие.
Голосование прошло быстро и почти единогласно: один человек воздержался, остальные проголосовали за названную кандидатуру.
Фото в тексте: пресс-служба ОмГМУ