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В Омске обнаружен труп женщины с проломленным черепом

1 марта 2017, 12:52
В смерти женщины подозревается сын.

В частном доме, расположенном в Ленинском округе, обнаружено тело 58-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 части 4 УК России – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба регионального следкома СУ России.

Результатом следственных мероприятий стало установление личности человека, который, возможно, причастен к совершению данного преступления. Им оказался 33-летний сын погибшей. Отмечается, что в настоящее время следователями в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Версия следствия: в ходе ссоры с матерью, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сын избил ее. Ему не нравилось то, что мать часто выпивает. Предварительная причина смерти пенсионерки – черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.

Подозреваемый допрошен, кроме этого, следователи уже получили результаты судебно-медицинской экспертизы, которые подтверждают версию, выдвинутую следственным комитетом. Продолжаются допросы свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств преступления. Идет расследование.


Фото: иллюстрация

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