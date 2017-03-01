В Омске обнаружен труп женщины с проломленным черепом

Версия следствия: в ходе ссоры с матерью, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сын избил ее. Ему не нравилось то, что мать часто выпивает. Предварительная причина смерти пенсионерки – черепно-мозговая травма и другие телесные повреждения.