В Омске на проезжей части сбит 10-летний мальчик

Сообщение об автоаварии на проспекте Мира в дежурную часть ГИБДД поступило в 08:20. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила: водитель иномарки Hyundai Accent, мужчина 1959 года рождения, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в направлении улицы Химиков, в районе дома номер 21 допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте, слева направо по ходу движения автомобиля.