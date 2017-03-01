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В Омске на проезжей части сбит 10-летний мальчик

1 марта 2017, 18:44
Ребенок доставлен в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие в Советском округе, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, произошло сегодня утром, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Сообщение об автоаварии на проспекте Мира в дежурную часть ГИБДД поступило в 08:20. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила: водитель иномарки Hyundai Accent, мужчина 1959 года рождения, двигаясь по проспекту Мира со стороны улицы Нефтезаводской в направлении улицы Химиков, в районе дома номер 21 допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте, слева направо по ходу движения автомобиля.

Итог ДТП: несовершеннолетний пешеход, мальчик 2007 года рождения, с места происшествия госпитализирован в городское медицинское учреждение.

По данному факту происшествия полицейскими назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.


Фото: иллюстрация

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