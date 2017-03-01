Тойота с блатными номерами снесла часть нового Любинского проспекта

По предварительной информации, серьезно пострадавших в этой автоаварии нет. Еще одна деталь произошедшего: очевидцы сообщили, что «Тойота» была не простая, а с «блатными номерами» с тремя повторяющимися буквами. Водитель предусмотрительно снял номер сразу после аварии, и на фотографиях в соцсетях машина стоит уже без них. Однако один из очевидцев успел снять ролик, где ещё «всё на своих местах».