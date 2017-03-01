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Тойота с блатными номерами снесла часть нового Любинского проспекта

1 марта 2017, 14:25
Сообщение очевидцев.

Сегодня, 1 марта, как сообщили очевидцы, автомобиль Toyota Camry влетел в ограждение на реконструированном участке улицы Ленина, Любинском проспекте.

На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что японская иномарка получила серьезные повреждения передней части кузова, кроме того, у машины оказалось выбитым заднее стекло.

«Разрушения окружающей инфраструктуры» следующие: повален столб с ярким дорожным знаком «Пешеходный переход» и снесена часть массивного металлического ограждения.

По предварительной информации, серьезно пострадавших в этой автоаварии нет. Еще одна деталь произошедшего: очевидцы сообщили, что «Тойота» была не простая, а с «блатными номерами» с тремя повторяющимися буквами. Водитель предусмотрительно снял номер сразу после аварии, и на фотографиях в соцсетях машина стоит уже без них. Однако один из очевидцев успел снять ролик, где ещё «всё на своих местах».

Отметим, что это уже не первый случай, когда ДТП происходят именно в районе «нижнего» пешеходного перехода на Любинском проспекте. Около недели назад здесь же столкнулись сразу три автомобиля.


Фото: vk.com/aomsk





#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
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