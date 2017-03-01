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Стрельба на Заозерной в Омске, тревожное сообщение оператору 02

1 марта 2017, 10:48
Мужчина обезврежен и задержан.

В пресс-службе регионального УМВД России сообщают, что омич, открывший стрельбу на улице Заозерной обезврежен и задержан.

Накануне на пульт «02» около 23:00 поступило сообщение о том, что из жилого дома на улице Заозерная вышел человек с оружием.

Предварительно установлено: мужчина в состоянии алкогольного опьянения в хулиганских целях выстрелил из ружья в воздух несколько раз. Направляясь к остановке общественного транспорта «Бородина», он выстрелил по багажнику проезжавшего мимо автомобиля Renault Logan. Однако, у жилого дома по улице Бородина мужчина был обезврежен и задержан. Он доставлен для разбирательства в городской полицейский участок №7.

Отмечается, что в отношении 41-летнего омича составлен административный протокол по статье 20.1 части 1 КоАП России. Изъятое оружие отправлено на баллистическую экспертизу, назначена проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение. Никто из граждан не пострадал.

Фото: иллюстрация

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