Стрельба на Заозерной в Омске, тревожное сообщение оператору 02

Предварительно установлено: мужчина в состоянии алкогольного опьянения в хулиганских целях выстрелил из ружья в воздух несколько раз. Направляясь к остановке общественного транспорта «Бородина», он выстрелил по багажнику проезжавшего мимо автомобиля Renault Logan. Однако, у жилого дома по улице Бородина мужчина был обезврежен и задержан. Он доставлен для разбирательства в городской полицейский участок №7.