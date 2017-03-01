«Сладкая лыжня» – яркий и незабываемый праздник от Любинского МКК

Первыми на старт вышли самые маленькие участники. На лыжне взволнованные родители давали необходимые наставления, чувствовалась упорная борьба по ходу всей дистанции. После малышей в гонку отправились и школьники. Каждый пробежал в своей возрастной группе от 500 до 1000 метров. После того, как все ребята прошли свою дистанцию, в гонку отправились и взрослые. Женщинам предстояло преодолеть 1000 метров, а мужчинам 2000 метров. Вне зависимости от результата каждый участник на финише получил баночку знаменитой сгущенки.