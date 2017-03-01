«Сладкая лыжня» – яркий и незабываемый праздник от Любинского МКК

В День Защитника Отечества Любинский молочноконсервный комбинат провел большой спортивный праздник «Сладкая лыжня».
В заводских соревнованиях приняли участие 113 лыжников, из них 88 участников дошкольного и школьного возраста.
Праздник начался с торжественного парада открытия. Собравшихся поприветствовал генеральный директор Любинского МКК Вальтер Геннадий Фридрихович. Он отметил, что идея создания спортивного праздника принадлежала работникам комбината, беззаветно влюбленным в лыжный спорт. При поддержке профсоюзного комитета и администрации Любинского МКК эта идея воплотилась в прекрасное культурно-массовое мероприятие, объединяющее людей всех возрастов. «Сладкая лыжня» сразу же полюбилась красноярцам, став традиционным спортивным праздником, который в этом году проходил уже в третий раз.
После приветственных слов Геннадий Фридрихович вручил подарки самому младшему и самому старшему участнику соревнований. В подарок от комбината каждый из них получил большой торт.
Почетными гостями лыжного праздника стали глава Красноярского городского поселения Василевский Александр Викторович, а также специалист по молодежной политике Иванова Наталья Николаевна.
Первыми на старт вышли самые маленькие участники. На лыжне взволнованные родители давали необходимые наставления, чувствовалась упорная борьба по ходу всей дистанции. После малышей в гонку отправились и школьники. Каждый пробежал в своей возрастной группе от 500 до 1000 метров. После того, как все ребята прошли свою дистанцию, в гонку отправились и взрослые. Женщинам предстояло преодолеть 1000 метров, а мужчинам 2000 метров. Вне зависимости от результата каждый участник на финише получил баночку знаменитой сгущенки.
Для участников и гостей праздника была организована теплая зона, где можно было совершенно бесплатно попить горячий чай и полакомиться вкусной сгущенкой. В ожидании церемонии награждения лыжники и их болельщики играли в увлекательные игры и конкурсы, фотографировались и просто общались друг с другом.
На церемонии награждения призеры получили грамоты, медали, сладкие призы и фирменные шапочки с логотипом «Сладкая лыжня», а победителям вручили еще и торт в виде банки сгущенного молока.
Отметим, что благодаря кропотливой работе организаторов, судейской бригады «Сладкая лыжня» удалась на славу! Все участники и гости получили невероятный заряд позитива и хорошего настроения. Этот солнечный день запомнится всем надолго.
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