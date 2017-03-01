Сибирский марафон переезжает из Омска в другие города

«Мой беговой стаж насчитывает уже 6 лет. В нашей семье бег считается семейной доктриной: регулярно бегает муж, мы организовываем семейный забег, а с недавнего времени меня в слинге-рюкзаке на каждом забеге сопровождает мой сын Павел. Стать послом SIM - большая ответственность для меня, но в то же время - это честь представлять бренд, и стать частью его истории», - отмечает Екатерина Карева.