Сибирский марафон переезжает из Омска в другие города

Впервые бренд Сибирского международного марафона (SIM) и серию забегов за пределами омского региона будут представлять послы, основная задача которых - привлекать к участию в омских беговых мероприятиях спортсменов и любителей со всей страны и мира.
«Главная задача посла - быть достойным представителем и носителем ценностей бренда SIM. Под этим можно понимать как определённый образ жизни и поведение, которые транслируются публично через социальные сети и СМИ, так и изначальные достижения и просто личность человека, которые созвучны бренду», - говорит Инна Черноблавская, директор серии забегов «Сибирский международный марафон», посол AIMS в России и странах СНГ.
Первыми послами марафона стали две омички - фитнес-инструктор Екатерина Карева и лучший волонтер SIM-2016 Анастасия Коркина. Они принимают участие во всех забегах, увлечены беговым туризмом.
«Мой беговой стаж насчитывает уже 6 лет. В нашей семье бег считается семейной доктриной: регулярно бегает муж, мы организовываем семейный забег, а с недавнего времени меня в слинге-рюкзаке на каждом забеге сопровождает мой сын Павел. Стать послом SIM - большая ответственность для меня, но в то же время - это честь представлять бренд, и стать частью его истории», - отмечает Екатерина Карева.
Добавим, что сегодня, 1 марта, открылась регистрация на забеги серии SIM сезона 2017 года. Организаторы Сибирского международного марафона предлагают спортсменам и любителям бега совместно планировать беговой сезон: 21 мая стартует Весенний полумарафон (дистанции на 21,1, 10 и 5 километров), 18 июня пройдет Цветочный забег (10 и 3 километра), 5 августа состоится Сибирский международный марафон (42,195, 10 и 5 километров). Регистрация на беговое событие весны продлится до 5 мая 2017 года.