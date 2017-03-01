Россия обыграла Англию в товарищеском футбольном матче

Сотрудник посольства Великобритании в Москве Мартин Хандворт заявил, что на протяжении двух лет является поклонником московского «Динамо» и предложение о принятии участия в акции «Футбол без насилия» принял с радостью. Он считает, что Россия – лучшее место для проведения мундиаля в 2018 году, кроме того, Хандворт выразил надежду, что болельщики родоначальников футбола приедут на Чемпионат мира, чтобы поддержать сборную Англию в финальном матче с Россией.