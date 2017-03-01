Россия обыграла Англию в товарищеском футбольном матче

В Москве в поддержку акции «Футбол без насилия» общественного движения «Россия Любит Футбол!» прошел товарищеский матч между командами России и Англии. Нашу команду представляли отечественные журналисты, которым противостояли представители английского комьюнити, сообщает «
Перед матчем с членами российской команды пообщался экс-капитан нашей национальной сборной Алексей Смертин, который на клубном уровне некогда защищал цвета лондонского «Челси». Футболист отметил, что на поле обязательно должны присутствовать эмоции и жесткая игра, но строго в рамках правил.
На старте 40-минутного противостояния между отечественными журналистами и представителями английского комьюнити преимуществом владели родоначальники футбола, которым удалось забить быстрый гол. Далее увеличить разрыв им не позволили уверенные действия российского голкипера. А за несколько минут до окончания первого тайма наша команда и вовсе сравняла счет.
Характер игры изменился во второй половине после проведенных командами замен. Преимущество перешло к российской дружине, которая спустя пять минут после начала второго тайма вышла вперед. Тем не менее, благодаря точному дальнему удару англичане сумели счет сравнять.
Таким образом, основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В серии послематчевых пенальти сильнее оказалась российские журналисты, которые реализовали 4 удара «с точки», пропустив лишь 2.
После игры Маркин и Смертин выполнили символические удары по российским и английским воротам, но в обоих случаях голкиперы оказались сильнее в футбольной дуэли.
Владимир Маркин, занимающий пост председателя комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками, отметил, что этот товарищеский матч показал, что соперничать нужно на поле, а после матча можно вместе «куда-нибудь пойти отметить дружбу». По его мнению, подобные мероприятия меняют мировоззрение иностранцев, чье представление о нашей стране изменится после посещения Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу.
Сотрудник посольства Великобритании в Москве Мартин Хандворт заявил, что на протяжении двух лет является поклонником московского «Динамо» и предложение о принятии участия в акции «Футбол без насилия» принял с радостью. Он считает, что Россия – лучшее место для проведения мундиаля в 2018 году, кроме того, Хандворт выразил надежду, что болельщики родоначальников футбола приедут на Чемпионат мира, чтобы поддержать сборную Англию в финальном матче с Россией.
Фото: sovsport.ru