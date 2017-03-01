Город55
ГлавноеВсе новости

Ремонт дорог в Омске начнут в мае: 32 магистрали, 900 000 кв метров

1 марта 2017, 09:46
Планы мэрии.

В текущем году в Омске планируется отремонтировать 32 дорожных объекта: за ходом работ обеспечат "строжайший контроль", обещают в пресс-службе городской администрации со ссылкой на поручение мэра Двораковского.

Вопросы развития дорожной сети города обсудили накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Омска. Масштабная работа по приведению в порядок автомагистралей город, начатая в 2016 году, продолжается, в том числе в рамках госпрограммы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации", рассчитанной до 2025 года.


В списке на текущий год названы 32 дорожных объекта, общей площадью около 900 000 квадратных метров. На ремонт направлено порядка одного миллиарда рублей из бюджетов разного уровня, от федерального до муниципального.

В числе магистралей - дороги с интенсивным транспортным потоком, дороги, определенные по результатам оценки технического состояния, а также участки дорожной сети, обеспечивающие транспортные связи с уже отремонтрованными дорогами и федеральными магистралями на выездах из города.

В ближайшее время будут открыты конкурсные процедуры, по результатам проведения которых в мэрии определят подрядчиков работ. Двораковский обещает, что к ремонту дорог приступят в мае, завершены же работы должны быть к концу сентября. Планируется организовать "многоступенчатую систему контроля за качеством работ", привлекая ученых, общественников и представителей СМИ.

Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Дороги#Стройка#Авто#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31