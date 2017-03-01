Ремонт дорог в Омске начнут в мае: 32 магистрали, 900 000 кв метров

В ближайшее время будут открыты конкурсные процедуры, по результатам проведения которых в мэрии определят подрядчиков работ. Двораковский обещает, что к ремонту дорог приступят в мае, завершены же работы должны быть к концу сентября. Планируется организовать "многоступенчатую систему контроля за качеством работ", привлекая ученых, общественников и представителей СМИ.