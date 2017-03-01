Ремонт дорог в Омске начнут в мае: 32 магистрали, 900 000 кв метров

В текущем году в Омске планируется отремонтировать 32 дорожных объекта: за ходом работ обеспечат "строжайший контроль", обещают в пресс-службе городской администрации со ссылкой на поручение мэра Двораковского.
Вопросы развития дорожной сети города обсудили накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Омска. Масштабная работа по приведению в порядок автомагистралей город, начатая в 2016 году, продолжается, в том числе в рамках госпрограммы "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации", рассчитанной до 2025 года.
В списке на текущий год названы 32 дорожных объекта, общей площадью около 900 000 квадратных метров. На ремонт направлено порядка одного миллиарда рублей из бюджетов разного уровня, от федерального до муниципального.
В числе магистралей - дороги с интенсивным транспортным потоком, дороги, определенные по результатам оценки технического состояния, а также участки дорожной сети, обеспечивающие транспортные связи с уже отремонтрованными дорогами и федеральными магистралями на выездах из города.
В ближайшее время будут открыты конкурсные процедуры, по результатам проведения которых в мэрии определят подрядчиков работ. Двораковский обещает, что к ремонту дорог приступят в мае, завершены же работы должны быть к концу сентября. Планируется организовать "многоступенчатую систему контроля за качеством работ", привлекая ученых, общественников и представителей СМИ.
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