Психологи рассказали, как вычислить изменяет жена или нет

Новое исследование британских ученых показало, что частота женских измен прямо пропорционально частоте «ложных» оргазмов. Об этом пишет The Daily Mail.
Для выяснения этой закономерности исследователи изучили половую жизнь 250 пар, состоящих в гетеросексуальных отношениях. В ходе тестирования женщинам задавались вопросы, насколько часто они испытывали оргазм, и насколько интенсивным он был. Мужчин же спрашивали, как часто они думали, что их подруга испытывала оргазм.
Всех участников спросили также, насколько часто они обманывали своего партера, утверждая, что получили сексуального удовлетворение от интимной близости. И последняя серия вопросов касалась супружеской измены. Была она или нет, и планируется ли в будущем.
В итоге авторы исследования сделали следующий вывод: «Фейковый оргазм связан с женской супружеской неверностью и сигнализирует о низкой удовлетворенности в гетеросексуальных отношениях с определенным мужчиной».
Другими словами, хотите сохранить брак без измен, увеличьте количество фактических оргазмов у своей супруги.