Психологи рассказали, как вычислить изменяет жена или нет

Для выяснения этой закономерности исследователи изучили половую жизнь 250 пар, состоящих в гетеросексуальных отношениях. В ходе тестирования женщинам задавались вопросы, насколько часто они испытывали оргазм, и насколько интенсивным он был. Мужчин же спрашивали, как часто они думали, что их подруга испытывала оргазм.