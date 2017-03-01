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Приора разбилась всмятку о кроссовер в Омске, на месте ДТП реанимация

1 марта 2017, 07:33
ДТП в центре города.

Накануне в Центральном округе Омска на пересечении улиц Шебалдина и 10 лет Октября произошло столкновение кроссовера с Lada Priora.

В результате ДТП отечественный автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова, а кроссовер оказался на тротуаре. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в Lada Priora находились два пассажира, один из которых получил порезы лица. На опубликованных снимках видно, что на месте происшествия работала машина реанимации.

Отмечается, что в данном ДТП обошлось без жертв, тем не менее, официальной информации о пострадавших пока нет.


Фото: vk.com/aomsk





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