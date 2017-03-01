Приора разбилась всмятку о кроссовер в Омске, на месте ДТП реанимация

Накануне в Центральном округе Омска на пересечении улиц Шебалдина и 10 лет Октября произошло столкновение кроссовера с Lada Priora.
В результате ДТП отечественный автомобиль получил серьезные повреждения передней части кузова, а кроссовер оказался на тротуаре. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в Lada Priora находились два пассажира, один из которых получил порезы лица. На опубликованных снимках видно, что на месте происшествия работала машина реанимации.
Отмечается, что в данном ДТП обошлось без жертв, тем не менее, официальной информации о пострадавших пока нет.
Фото: vk.com/aomsk