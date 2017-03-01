Отмена муниципальных маршрутов в Омске довела мэрию до суда

Сегодня, 1 марта, стало известно, что прокуратура города Омска направила в суд административное исковое заявление о признании незаконными правовых положений, на основании которых мэрия произвольно принимает решения об отмене автобусных маршрутов.
Напомним, согласно Порядку установления, изменения, отмены муниципальных регулярных перевозок на территории города, который утвержден в мэрии, основанием для отмены маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Закон не устанавливает обязательных требований к формату планирования, что, по мнению прокуратуры, «может способствовать принятию органом местного самоуправления произвольных решений». При этом формулировки «развитие территории г. Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в документе в качестве оснований одновременно как для установления и изменения, так и для отмены маршрутов, а они, в свою очередь, не соответствуют принципам ясности и определенности правового регулирования.
Ранее портал Gorod55 уже сообщал о том, что надзорный орган, проведя проверку, выявил
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