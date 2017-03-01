Отмена муниципальных маршрутов в Омске довела мэрию до суда

Напомним, согласно Порядку установления, изменения, отмены муниципальных регулярных перевозок на территории города, который утвержден в мэрии, основанием для отмены маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Закон не устанавливает обязательных требований к формату планирования, что, по мнению прокуратуры, «может способствовать принятию органом местного самоуправления произвольных решений». При этом формулировки «развитие территории г. Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в документе в качестве оснований одновременно как для установления и изменения, так и для отмены маршрутов, а они, в свою очередь, не соответствуют принципам ясности и определенности правового регулирования.