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Отмена муниципальных маршрутов в Омске довела мэрию до суда

1 марта 2017, 16:30
Прокуратура обратилась в суд.

Сегодня, 1 марта, стало известно, что прокуратура города Омска направила в суд административное исковое заявление о признании незаконными правовых положений, на основании которых мэрия произвольно принимает решения об отмене автобусных маршрутов.

Напомним, согласно Порядку установления, изменения, отмены муниципальных регулярных перевозок на территории города, который утвержден в мэрии, основанием для отмены маршрутов в том числе являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования регулярных перевозок. Закон не устанавливает обязательных требований к формату планирования, что, по мнению прокуратуры, «может способствовать принятию органом местного самоуправления произвольных решений». При этом формулировки «развитие территории г. Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в документе в качестве оснований одновременно как для установления и изменения, так и для отмены маршрутов, а они, в свою очередь, не соответствуют принципам ясности и определенности правового регулирования.

Ранее портал Gorod55 уже сообщал о том, что надзорный орган, проведя проверку, выявил наличие коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте о порядке отмены маршрутов в Омске. В связи с этим городской администрации было внесено представление с требованием изменить прецедентный документ, содержащий коррупциогенные факторы, однако, как отмечают в пресс-службе областной прокуратуры, «должных мер принято не было» - административное исковое заявление направлено в Центральный районный суд города Омска. Основное требование иска – признать коррупциогенные правовые нормы недействующими.


Фото: иллюстрация

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