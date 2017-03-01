Омичу, изготавливавшему дома боеприпасы, грозит 5 лет тюрьмы

Мужчине 47 лет, он проходит свидетелем по одному из дел. Проживает в Омской области. Патроны были обнаружены у него дома в ходе обыска. Мужчина рассказал, что изготовил патроны сам, для охотничьего ружья, которое приобретено им в 2015 году.