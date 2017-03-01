Омичу, изготавливавшему дома боеприпасы, грозит 5 лет тюрьмы

Полицейские в рамках расследования уголовного дела изъяли у омича 27 патронов, сообщает пресс-служба Омского ЛУ МВД России.
Мужчине 47 лет, он проходит свидетелем по одному из дел. Проживает в Омской области. Патроны были обнаружены у него дома в ходе обыска. Мужчина рассказал, что изготовил патроны сам, для охотничьего ружья, которое приобретено им в 2015 году.
Согласно результатам экспертизы, изъятые самодельные патроны исправны и пригодны для стрельбы. Боеприпасы соответствуют охотничьим патронам 16-го калибра.
В настоящее время дознаватели возбудили в отношении гражданина уголовное дело по части 1 статьи 233 УК РФ «Незаконное изготовление боеприпасов». Ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет и штраф от 100 до 200 тысяч рублей.
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