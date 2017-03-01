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Омичей ждут температурные перепады от -16 до +3, туманы и гололед

1 марта 2017, 09:15
Погода на ближайшие дни.

Сегодня, 1 марта, в первый день весны омичей ждет прохладная погода. В утренние часы столбик термометра находится на отметке в -12 градусов, согласно данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Кроме того, утром и днем первого марта ожидается туман, местами может пройти небольшой снег, на дорогах ожидаются гололедные явления. В течение дня температура воздуха составит -1...-6 градусов.

В ночь на четверг, 2 марта, столбик термометра может опустится до -11 градусов, а при прояснении до -16. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, местами также может пройти небольшой снег.

В пятницу, 3 марта, ожидается незначительное потепление, днем температура воздуха может подняться вплоть до +3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах могут возникнуть гололедные явления.


Фото: иллюстрация

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