Омичей ждут температурные перепады от -16 до +3, туманы и гололед

Сегодня, 1 марта, в первый день весны омичей ждет прохладная погода. В утренние часы столбик термометра находится на отметке в -12 градусов, согласно данным специалистов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Кроме того, утром и днем первого марта ожидается туман, местами может пройти небольшой снег, на дорогах ожидаются гололедные явления. В течение дня температура воздуха составит -1...-6 градусов.
В ночь на четверг, 2 марта, столбик термометра может опустится до -11 градусов, а при прояснении до -16. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6 градусов, местами также может пройти небольшой снег.
В пятницу, 3 марта, ожидается незначительное потепление, днем температура воздуха может подняться вплоть до +3 градусов. Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах могут возникнуть гололедные явления.
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