Обвал в омской школе, крыша рухнула от тяжести снега и силы ветра

В ночь на 21 февраля в здании основной общеобразовательной школы в деревне Владимировка Колосовского района рухнула крыша. Предварительно установлено, что крыша не выдержала давления снега и сильного шквалистого ветра.
В связи с обрушением части крыши в 2-этажном здании БОУ «Владимировская ОШ», расположенной в деревне Владимировка Колосовского района, прокуратурой организована проверка.
Отмечается, что площадь обрушения составила около 160 квадратных метров. Так как инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. В настоящее время доставка 10 детей, которые проходили обучение в данном учреждении, осуществляется при помощи подвоза в школу, располагающуюся в соседнем населенном пункте.
Таким образом, прокуратура Колосовского района проводит проверку на факт соблюдения законодательства об обеспечении жизни и здоровья несовершеннолетних. В результате проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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