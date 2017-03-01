Обвал в омской школе, крыша рухнула от тяжести снега и силы ветра

Отмечается, что площадь обрушения составила около 160 квадратных метров. Так как инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. В настоящее время доставка 10 детей, которые проходили обучение в данном учреждении, осуществляется при помощи подвоза в школу, располагающуюся в соседнем населенном пункте.