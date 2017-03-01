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Обвал в омской школе, крыша рухнула от тяжести снега и силы ветра

1 марта 2017, 11:50
Назначена проверка.

В ночь на 21 февраля в здании основной общеобразовательной школы в деревне Владимировка Колосовского района рухнула крыша. Предварительно установлено, что крыша не выдержала давления снега и сильного шквалистого ветра.

В связи с обрушением части крыши в 2-этажном здании БОУ «Владимировская ОШ», расположенной в деревне Владимировка Колосовского района, прокуратурой организована проверка.

Отмечается, что площадь обрушения составила около 160 квадратных метров. Так как инцидент произошел в ночное время, никто не пострадал. В настоящее время доставка 10 детей, которые проходили обучение в данном учреждении, осуществляется при помощи подвоза в школу, располагающуюся в соседнем населенном пункте.

Таким образом, прокуратура Колосовского района проводит проверку на факт соблюдения законодательства об обеспечении жизни и здоровья несовершеннолетних. В результате проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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