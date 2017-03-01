Новый вирус ворует пароли банковских карт со смартфона, блокируя экран

Во время установки троян запрашивает у пользователя расширенные права в системе. По окончании установки на главный экран вредоносная программа выводит «позаимствованный» у легального приложения виджет с прогнозом погоды. Параллельно этому в фоновом режиме информация об устройстве передается на командный сервер.