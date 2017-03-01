Мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать клуб в Омске

В один из омских компьютерных клубов, расположенном в Нефтяниках на улице проспект Мира, ворвался мужчина с гранатой. Об этом сообщает пресс-служба «СТБ-Охраны».
Тревожный сигнал поступил на пульт централизованного наблюдения «СТБ». Информация была передана дежурным экипажу, который находился к месту инцидента ближе остальных. По указанному адресу специалисты группы быстрого реагирования прибыли уже спустя несколько минут.
В помещении охранники обнаружили мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в руке которого находилась граната. Увидев людей в форме, злоумышленник попытался бежать. Задержать его удалось с помощью применения спецсредств.
Установлено, что оружие, которое мужчина держал в руках, оказалось настоящей боевой гранатой. Администратор компьютерного клуба до приезда правоохранителей пояснила, что злоумышленник угрожал взрывом всем присутствующим в том случае, если он не получит находящиеся в кассе денежные средства.
В рюкзаке мужчины сотрудники полиции наши большое количество проводов и иных электродеталей. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося инцидента.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в отделе маркетинга «СТБ-Охраны», инцидент с гражданином, который с гранатой ворвался компьютерный клуб, произошел ночью 28 февраля. Пытавшийся сбежать злоумышленник во время задержания сопротивления не оказывал.
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