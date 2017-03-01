Мужчина с боевой гранатой угрожал взорвать клуб в Омске

Установлено, что оружие, которое мужчина держал в руках, оказалось настоящей боевой гранатой. Администратор компьютерного клуба до приезда правоохранителей пояснила, что злоумышленник угрожал взрывом всем присутствующим в том случае, если он не получит находящиеся в кассе денежные средства.