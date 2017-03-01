Лидер Авангарда может уехать в НХЛ по окончании плей-офф

Стоит отметить, что воспитанник омского хоккея Максим Казаков, защищающий цвета «Адмирала», в минувших 4 матчах забросил в ворота «Авангарда» уже 5 шайб и стал в настоящее время лучшим снайпером КХЛ в плей-офф. В прошлом сезоне форвард крайне результативно выступал за новокузнецкий «Металлург», отметившись в 39 играх 26 (14+12) очками. Тем не менее, тренерский штаб «ястребов» места в составе для нападающего, который возвращался в Омск, найти не сумел, теперь Казаков стабильно поражает ворота родной команды в текущей серии игр на вылет.