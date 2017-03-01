Лидер Авангарда может уехать в НХЛ по окончании плей-офф

Один из лидеров омского «Авангарда» нападающий Владимир Соботка по окончании плей-офф может покинуть «ястребов» и продолжить карьеру в НХЛ.
Как сообщает в Twitter Боб Маккензи, у 29-летнего чех остался еще один год контракта с «Сент-Луисом», в случае своего возвращения хоккеист может рассчитывать на повышение заработной платы.
В текущем сезоне Владимир Соботка провел в составе «Авангарда» 41 матч, отметившись 9 голами и 21 результативной передачей при показателе полезности «+11». В составе «Сент-Луиса» чешский форвард выступал с 2010 по 2014 год.
Напомним, что накануне омский «Авангард» во второй раз проиграл «Адмиралу», таким образом, после четырех игр счет в серии стал равным 2-2. В составе «Авангарда» дублем отметился Антон Бурдасов, вернувшийся в состав после травмы, на что «Адмирал» ответил голами Казакова и Ткачева. В овертайме победную шайбу забросил Райт.
Стоит отметить, что воспитанник омского хоккея Максим Казаков, защищающий цвета «Адмирала», в минувших 4 матчах забросил в ворота «Авангарда» уже 5 шайб и стал в настоящее время лучшим снайпером КХЛ в плей-офф. В прошлом сезоне форвард крайне результативно выступал за новокузнецкий «Металлург», отметившись в 39 играх 26 (14+12) очками. Тем не менее, тренерский штаб «ястребов» места в составе для нападающего, который возвращался в Омск, найти не сумел, теперь Казаков стабильно поражает ворота родной команды в текущей серии игр на вылет.
Фото: hawk.ru