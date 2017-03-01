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Два месяца малыши мерзнут в садике, температура ниже 18 градусов

1 марта 2017, 13:54
Несоблюдение температурного режима.

В Черлакском районе прокуратура организовала и провела проверку в МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад». Основание – несоблюдение температурного режима в дошкольном учреждении.

Установлено: с начала 2017 года в помещениях указанного выше дошкольного учреждения температура воздуха не превышала 18 градусов, кроме этого, установлено также, что в некоторые дни температура воздуха понижалась до 16 градусов.

В связи с этим возникала угроза здоровью несовершеннолетних воспитанников детского сада. Данная ситуация является следствием ненадлежащей работы должностных лиц детского сада, которые несут ответственность за соблюдение норм и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В настоящее время заведующей дошкольного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.


Фото: иллюстрация

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