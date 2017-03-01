Два месяца малыши мерзнут в садике, температура ниже 18 градусов

В Черлакском районе прокуратура организовала и провела проверку в МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад». Основание – несоблюдение температурного режима в дошкольном учреждении.
Установлено: с начала 2017 года в помещениях указанного выше дошкольного учреждения температура воздуха не превышала 18 градусов, кроме этого, установлено также, что в некоторые дни температура воздуха понижалась до 16 градусов.
В связи с этим возникала угроза здоровью несовершеннолетних воспитанников детского сада. Данная ситуация является следствием ненадлежащей работы должностных лиц детского сада, которые несут ответственность за соблюдение норм и требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
В настоящее время заведующей дошкольного учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Фото: иллюстрация