Доверчивые омичи потеряли 5,5 миллионов рублей, оформив кредиты

В каждом отдельном случае обвиняемая входила в доверие к человеку, уговаривала его взять кредит в банке, убеждая его при этом, что она близкая родственница чиновников и сама является сотрудницей одной из банковских организаций и поэтому у нее есть возможность гасить ежемесячные выплаты по кредитному договору. Свои просьбы женщина мотивировала желанием купить квартиру, а также развивать бизнес. Доверчивые омичи, шли в различные банки и брали на свое имя кредиты. Конечно, обвиняемая не исполняла кредитных обязательств. Самым минимальным кредитом являлся займ в размере 130 тысяч рублей, максимальный – 955 тысяч рублей. Отмечается, что вырученные таким образом денежные средства омичка потратила на покупку автомобиля, дорогую одежду, посещение развлекательных заведений.