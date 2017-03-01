Город55
ГлавноеВсе новости

Доверчивые омичи потеряли 5,5 миллионов рублей, оформив кредиты

1 марта 2017, 11:19
Расследование завершено.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее: уголовное дело по статье 159 части 4 Уголовного кодекса России возбуждено против 26-летней омички, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования полицейские установили, что с сентября по декабрь 2013 года жительница Азовского района похитила у 11 омичей более 5,5 миллионов рублей.

В каждом отдельном случае обвиняемая входила в доверие к человеку, уговаривала его взять кредит в банке, убеждая его при этом, что она близкая родственница чиновников и сама является сотрудницей одной из банковских организаций и поэтому у нее есть возможность гасить ежемесячные выплаты по кредитному договору. Свои просьбы женщина мотивировала желанием купить квартиру, а также развивать бизнес. Доверчивые омичи, шли в различные банки и брали на свое имя кредиты. Конечно, обвиняемая не исполняла кредитных обязательств. Самым минимальным кредитом являлся займ в размере 130 тысяч рублей, максимальный – 955 тысяч рублей. Отмечается, что вырученные таким образом денежные средства омичка потратила на покупку автомобиля, дорогую одежду, посещение развлекательных заведений.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Город#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31