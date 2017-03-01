Доверчивые омичи потеряли 5,5 миллионов рублей, оформив кредиты

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере передано в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее: уголовное дело по статье 159 части 4 Уголовного кодекса России возбуждено против 26-летней омички, которая обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования полицейские установили, что с сентября по декабрь 2013 года жительница Азовского района похитила у 11 омичей более 5,5 миллионов рублей.
В каждом отдельном случае обвиняемая входила в доверие к человеку, уговаривала его взять кредит в банке, убеждая его при этом, что она близкая родственница чиновников и сама является сотрудницей одной из банковских организаций и поэтому у нее есть возможность гасить ежемесячные выплаты по кредитному договору. Свои просьбы женщина мотивировала желанием купить квартиру, а также развивать бизнес. Доверчивые омичи, шли в различные банки и брали на свое имя кредиты. Конечно, обвиняемая не исполняла кредитных обязательств. Самым минимальным кредитом являлся займ в размере 130 тысяч рублей, максимальный – 955 тысяч рублей. Отмечается, что вырученные таким образом денежные средства омичка потратила на покупку автомобиля, дорогую одежду, посещение развлекательных заведений.
Напомним, что в соответствии с действующим законодательством, за подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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