До 110 млрд может вырасти бюджет Омского региона по оценке Минфина

Министерство финансов Омской области составило прогноз социально-экономического развития региона на период до 2030 года, сообщает пресс-служба финансового ведомства.
В качестве базового варианта прогноза специалисты министерства выбрали умеренный вариант развития событий. По их расчетам, к 2030 году в Омском регионе прогнозируется рост налоговых и не налоговых доходов на 75,5%. В абсолютных цифрах почти двукратное увеличение – с 59,4 миллиардов рублей до 104,3 миллиардов рублей. Отмечается, что прогноз сформирован с учетом данных главных администраторов доходов. Кроме того, при расчетах доходной части не учитывались размеры федеральных трансфертов.
Уровень дефицита бюджета, согласно прогнозу, будет постепенно снижаться и к 2030 году уменьшиться до 1,6 миллиардов рублей, с 5,2 миллиардов рублей в 2015 году.
Расходная часть бюджета области к 2030 году вырастет до 110,9 миллиардов рублей, что на 31,7% выше расходов в 2015 году (84,2 миллиарда рублей), считает региональный Минфин.
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