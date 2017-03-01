До 110 млрд может вырасти бюджет Омского региона по оценке Минфина

В качестве базового варианта прогноза специалисты министерства выбрали умеренный вариант развития событий. По их расчетам, к 2030 году в Омском регионе прогнозируется рост налоговых и не налоговых доходов на 75,5%. В абсолютных цифрах почти двукратное увеличение – с 59,4 миллиардов рублей до 104,3 миллиардов рублей. Отмечается, что прогноз сформирован с учетом данных главных администраторов доходов. Кроме того, при расчетах доходной части не учитывались размеры федеральных трансфертов.